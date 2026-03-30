वजन बढ़ाने के लिए रोजाना पिएं ये 5 स्मूदी, आसान हैं रेसिपी

अगर आपका वजन कम है और आप इसे बढ़ाने के लिए कुछ असरदार तरीके खोज रहे हैं तो स्मूदी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मूदी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और सेहतमंद वसा होती हैं, जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसी स्मूदी की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन रोजाना करने से वजन बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

#1 एवोकाडो और केला स्मूदी सामग्री: एक पका हुआ केला, आधा एवोकाडो, एक कप दूध (या दही), एक चम्मच शहद और बर्फ के कुछ टुकड़े। स्मूदी बनाने का तरीका: सबसे पहले मिक्सर में केला, एवोकाडो और दूध (या दही) डालकर अच्छे से मिलाएं। फिर इसमें शहद मिलाएं और बर्फ के टुकड़े डालकर फिर से मिलाएं। यह स्मूदी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद सेहतमंद चर्बी और कैलोरी बढ़ाने वाले तत्व भी शामिल होते हैं।

#2 बादाम और केले की स्मूदी सामग्री: 10-12 बादाम, दो केले, एक कप दूध और एक चम्मच शहद। स्मूदी बनाने का तरीका: सबसे पहले बादामों को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह उन्हें छानकर मिक्सर में डालें। फिर इसमें केले, दूध और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। यह स्मूदी न केवल पौष्टिक है, बल्कि इसमें मौजूद सेहतमंद चर्बी और कैलोरी बढ़ाने वाले तत्व भी शामिल होते हैं, जो आपके वजन बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

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#3 ओट्स और केले की स्मूदी सामग्री: आधा कप ओट्स, एक केला, एक कप दूध और एक चम्मच शहद। स्मूदी बनाने का तरीका: ओट्स को पहले थोड़ा भून लें ताकि उनका स्वाद बेहतर हो जाए। फिर मिक्सर में ओट्स, केला, दूध और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। यह स्मूदी फाइबर से भरपूर होती है, जो पाचन को सुधारती है और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाती है, जिससे आप ज्यादा खाने की इच्छा होती है।

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#4 मूंगफली मक्खन और केले की स्मूदी सामग्री: दो चम्मच मूंगफली मक्खन, एक केला, एक कप दूध और एक चम्मच शहद। स्मूदी बनाने का तरीका: मूंगफली मक्खन को थोड़ा गर्म कर लें ताकि वह आसानी से मिल जाए। फिर मिक्सर में मूंगफली मक्खन, केला, दूध और शहद डालकर अच्छे से मिलाएं। यह स्मूदी प्रोटीन से भरपूर होती है, जो मांसपेशियों को मजबूत करती है और वजन बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा इसमें मौजूद सेहतमंद चर्बी भी शामिल होती हैं।