फ्रिज को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

फ्रिज के दरवाजे पर ही वो चीजें रखनी चाहिए, जो जल्दी खराब हो सकती हैं जैसे दूध और ऐसी ही अन्य चीजें।

दरवाजे की गर्मी कम होती है और यहां तापमान थोड़ा कम होता है, जो इन चीजों को थोड़ा ज्यादा समय तक ताजा रख सकता है।

इसके अलावा आप फ्रिज के दरवाजे पर रखे खाने और पीने की चीजों की समाप्ति तिथि पर भी नजर रखें ताकि समय से पहले इन्हें इस्तेमाल किया जा सके।