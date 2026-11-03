फ्रिज को व्यवस्थित करने के लिए अपनाएं ये स्मार्ट तरीके
क्या है खबर?
फ्रिज का सही इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में बहुत जरूरी है। इसे सही तरीके से व्यवस्थित करना न केवल खाने को ताजा रखता है, बल्कि बिजली की खपत भी कम करता है। सही तरीके से फ्रिज को व्यवस्थित करने से आपको चीजें आसानी से मिलती हैं और खाना बर्बाद होने की संभावना भी कम हो जाती है। आइए आज हम आपको फ्रिज को व्यवस्थित करने के कुछ स्मार्ट तरीके बताते हैं।
#1
फ्रिज के दरवाजे पर रखें ऐसी चीजें
फ्रिज के दरवाजे पर ही वो चीजें रखनी चाहिए, जो जल्दी खराब हो सकती हैं जैसे दूध और ऐसी ही अन्य चीजें।
दरवाजे की गर्मी कम होती है और यहां तापमान थोड़ा कम होता है, जो इन चीजों को थोड़ा ज्यादा समय तक ताजा रख सकता है।
इसके अलावा आप फ्रिज के दरवाजे पर रखे खाने और पीने की चीजों की समाप्ति तिथि पर भी नजर रखें ताकि समय से पहले इन्हें इस्तेमाल किया जा सके।
#2
फ्रिज के बीच वाले हिस्से में रखें फल और सब्जियां
फ्रिज के बीच वाले हिस्से में फल और सब्जियां रखने से उनका ताजापन बरकरार रहता है। यहां पर रखे फल और सब्जियां जल्दी खराब नहीं होती हैं क्योंकि इस हिस्से का तापमान बाकी हिस्सों की तुलना में थोड़ा कम होता है।
इसके अलावा यहां पर रखे फल और सब्जियों का स्वाद भी बेहतर रहता है। इस तरह आप अपने खाने को लंबे समय तक ताजा रख सकते हैं और उसे बेहतरीन स्वाद दे सकते हैं।
#3
फ्रिज के किनारों पर रखें छोटे डिब्बे
फ्रिज के किनारों पर छोटे डिब्बे लगाने से आपकी चीजें व्यवस्थित रहेंगी। इन डिब्बों में आप मसाले, चटनी या अन्य छोटी चीजें रख सकते हैं, जिससे उन्हें ढूंढने में समय नहीं बर्बाद होगा।
इसके अलावा इन डिब्बों की मदद से फ्रिज की सफाई करना भी आसान हो जाएगा।
आप इन डिब्बों का इस्तेमाल करके अपने फ्रिज को और भी ज्यादा संगठित बना सकते हैं और रोजमर्रा की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।
#4
फ्रिज की सफाई पर दें खास ध्यान
फ्रिज की सफाई बहुत जरूरी है। हर महीने कम से कम एक बार इसे साफ करें ताकि कीटाणु न फैलें और खाने की चीजें ताजगी बनी रहे।
इसके लिए आप गर्म पानी और थोड़ा सा सफेद सिरका मिला सकते हैं। इससे न केवल फ्रिज साफ रहेगा बल्कि उसमें कोई खराब गंध भी नहीं आएगी।
इस तरह से आप अपने फ्रिज को लंबे समय तक सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।