फर्नीचर खरीदने से पहले इन 5 बातों का रखें खास ध्यान, मिलेगा सही विकल्प

फर्नीचर हमारे घर की सजावट और आराम दोनों में अहम भूमिका निभाता है। सही फर्नीचर चुनना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है क्योंकि इसमें कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। इस लेख में हम आपको कुछ जरूरी सुझाव देंगे, जिनसे आप अपने लिए सही फर्नीचर चुन सकते हैं और अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। इन सुझावों की मदद से आप न केवल अपने घर को सजाएंगे बल्कि उसमें आराम और सुविधा भी बढ़ाएंगे।

#1 जगह का माप लें फर्नीचर खरीदने से पहले अपनी जगह का माप लेना बहुत जरूरी है। इससे आपको यह पता चलेगा कि किस आकार और डिजाइन का फर्नीचर आपके लिए सही रहेगा। अगर आप छोटे कमरे के लिए बड़े आकार का फर्नीचर चुनेंगे तो इससे जगह तंग लगने लगेगी और आरामदायक महसूस नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले यह तय करें कि आपको किस प्रकार और आकार के फर्नीचर की जरूरत है, फिर उसी अनुसार खरीदारी करें।

#2 स्टाइल पर ध्यान दें फर्नीचर खरीदते समय उसकी स्टाइल पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका फर्नीचर आपके घर के बाकी हिस्सों के साथ मेल खाता हुआ दिखना चाहिए ताकि आपका घर एकसाथ जुड़ा हुआ लगे। पारंपरिक, आधुनिक या मिश्रित स्टाइल में से कोई एक चुनें जो आपके घर की सजावट के हिसाब से सही लगे। इसके अलावा फर्नीचर का रंग और डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए जो आपके कमरे की थीम के साथ अच्छा लगे और उसे और भी खूबसूरत बनाए।

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#3 सामग्री का चयन करें फर्नीचर की सामग्री भी अहम होती है, जो उसकी मजबूती और आरामदायकता को प्रभावित करती है। लकड़ी, धातु, प्लास्टिक या कपड़े, इन सभी की अपनी खासियत होती है। लकड़ी का फर्नीचर आमतौर पर मजबूत होता है, जबकि धातु हल्का और आसानी से साफ किया जा सकता है। कपड़े का फर्नीचर आरामदायक होता है, लेकिन उसकी देखभाल थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसलिए अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से सामग्री का चयन करें।

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#4 आकार पर ध्यान दें फर्नीचर का आकार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी जगह में कितनी आसानी से फिट हो सकता है। अगर आपका कमरा छोटा है तो बड़े आकार का फर्नीचर न चुनें क्योंकि इससे कमरा भरा-भरा सा लगेगा। इसके बजाय मध्यम आकार का फर्नीचर चुनें जो जगह में आसानी से समा सके। इसके अलावा फर्नीचर का आकार भी ऐसा होना चाहिए, जो आपके कमरे की सजावट के हिसाब से अच्छा लगे और उसे और भी खूबसूरत बनाए।