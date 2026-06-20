त्वचा की देखभाल इस्तेमाल करें धनिए के बीज, जानिए फायदे

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मुंहासों के लिए बनाएं फेस पैक

अगर आपको मुंहासों की समस्या है तो धनिए के बीजों का फेस पैक आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए धनिए के बीजों का पाउडर बनाकर उसमें नींबू का रस मिलाएं और इसे प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। नींबू में मौजूद विटामिन-C और धनिए के बीजों में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स मिलकर मुंहासों को कम कर सकते हैं और त्वचा को साफ कर सकते हैं। इस पैक को नियमित रूप से इस्तेमाल करने से आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं।