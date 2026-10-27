बच्चों को फल और सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनाएं ये तरीके

बच्चे अक्सर अपने माता-पिता की आदतें अपनाते हैं इसलिए अगर आप खुद नियमित रूप से फल और सब्जियां खाते हैं तो आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे।

साथ ही आप उनके सामने इनका महत्व बताएं और उन्हें समझाएं कि ये खाने की चीजें कितनी फायदेमंद होती हैं।

इसके अलावा जब बच्चे आपको फल या सब्जियां खाते हुए देखेंगे तो वे भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकते हैं।