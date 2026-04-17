अगर खाना बनाने में नए हैं तो लंच के लिए चुनें ये रेसिपी

लंच के लिए कई लोग कुछ ऐसा बनाने की योजना बनाते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पौष्टिक भी हो। हालांकि, अगर आप रसोई में नए हैं तो आपके लिए लंच के लिए कुछ ऐसा बनाना मुश्किल हो सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे सरल और पौष्टिक व्यंजनों की रेसिपी बताते हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं और इनका स्वाद भी आपको पसंद आएगा।

#1 सब्जियों का उपमा सबसे पहले सूजी को हल्का भून लें, फिर एक पैन में तेल गर्म करके उसमें राई के बीज, उड़द दाल, चना दाल, मूंगफली और करी पत्ते डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी सब्जियां जैसे गाजर, मटर, शिमला मिर्च और फूलगोभी डालें, साथ ही नमक और पानी डालकर उबालें। इसके बाद इसमें भुनी हुई सूजी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे ढककर 5 मिनट तक पकाएं ताकि सूजी नरम हो जाए।

#2 बेसन का चीला सबसे पहले एक बर्तन में बेसन, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें। अब एक नॉन-स्टिक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें एक करछी घोल फैलाएं। इसके बाद इस पर बारीक कटी पत्तेदार सब्जियां जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, और धनिया पत्ती डालकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक पकाएं, फिर इसे गर्मागर्म परोसें।

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#3 पनीर भुर्जी पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में तेल गर्म करके उसमें बारीक कटी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं, फिर इसमें कदूकस किया हुआ पनीर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे 5 मिनट तक पकाने के बाद गर्मागर्म परोसें। आप इस व्यंजन को रोटी या परांठे के साथ खा सकते हैं।

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#4 आलू का परांठा सबसे पहले आलू को उबालकर उसका मैश बना लें। अब एक बर्तन में गेहूं का आटा, नमक, अजवाइन और थोड़ा-सा तेल मिलाएं, फिर इसमें मैश किया हुआ आलू डालकर आटा गूंध लें। अब आटे की लोई बनाकर बेल लें और इसे तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेंक लें। इसके बाद परांठे को मक्खन या तेल लगाकर गर्मागर्म परोसें। आप इसे दही या अचार के साथ खा सकते हैं।