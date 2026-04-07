चांदी के गहनों को साफ करने के लिए अपनाएं ये 5 सरल तरीके

चांदी के गहने अक्सर बहुत सुंदर और आकर्षक लगते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें कालापन आ सकता है। इस लेख में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे, जिनसे आप अपने चांदी के गहनों को आसानी से साफ कर सकते हैं और उन्हें नए जैसा बना सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर आप अपने गहनों की चमक बरकरार रख सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक नया जैसा दिखा सकते हैं।

#1 टूथपेस्ट का करें इस्तेमाल टूथपेस्ट एक ऐसा घरेलू सामान है, जिसका इस्तेमाल आप अपने चांदी के गहनों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक मुलायम ब्रश पर थोड़ा-सा टूथपेस्ट लगाकर गहनों को हल्के हाथों से रगड़ें। इससे गहनों पर मौजूद धूल और दाग आसानी से हट जाएंगे। इसके बाद गहनों को पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें। ध्यान रखें कि बहुत अधिक दबाव न डालें ताकि गहने खराब न हों।

#2 बेकिंग सोडा और पानी का मिश्रण बनाएं बेकिंग सोडा एक बेहतरीन सफाई सामग्री है, जिसे आप पानी के साथ मिलाकर अपने चांदी के गहनों को साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा को थोड़े पानी में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे अपने गहनों पर लगाकर कुछ मिनट छोड़ दें। इसके बाद मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें और ठंडे पानी से धो लें। इससे आपके गहने चमकदार और नए जैसे दिखेंगे।

Advertisement

#3 नींबू का रस भी है असरदार नींबू का रस प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है, जो चांदी के गहनों पर लगे कालापन हटाने में मदद करता है। इसके लिए एक कपड़े पर नींबू का रस लगाकर गहनों को धीरे-धीरे रगड़ें या फिर एक बाल्टी पानी में नींबू का रस मिलाकर उसमें अपने गहनों को कुछ देर भिगो दें। इसके बाद ठंडे पानी से धोकर मुलायम कपड़े से पोंछ लें। ध्यान रखें कि ज्यादा दबाव न डालें ताकि गहने खराब न हों।

Advertisement

#4 सोडा पानी में भिगो दें सोडा पानी में बुलबुले होते हैं, जो गंदगी हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए एक गिलास सोडा पानी में अपने गहनों को कुछ मिनट के लिए भिगो दें, फिर एक मुलायम ब्रश या कपड़े से पोंछ लें। इससे आपके गहनों की चमक बरकरार रहेगी और उनका रंग भी नया जैसा दिखेगा। यह तरीका न केवल आसान है बल्कि आपके गहनों को साफ रखने में भी मदद करता है।