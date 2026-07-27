क्या आपका पूल साफ नहीं है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

अगर आपको अपने पूल के पानी से अजीब सी बदबू आ रही हो तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।

साफ पानी से कोई बदबू नहीं आती, जबकि गंदे पानी में से कीटाणुओं की दुर्गंध आती है। यह बदबू बैक्टीरिया या अन्य गंदे पदार्थों के कारण होती है, जो पानी को गंदा करते हैं।

अगर आपको इस तरह की बदबू महसूस हो तो तुरंत ही पूल की सफाई कराएं और जरूरी दवाओं का उपयोग करें।