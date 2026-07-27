क्या आपका पूल साफ नहीं है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता
क्या है खबर?
पूल में तैरना बेहतरीन लगता है। हालांकि, अगर पूल साफ नहीं है तो इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा गंदा पानी देखने में भी अच्छा नहीं लगता। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपका पूल साफ नहीं है और इसे जल्द से जल्द साफ कराना चाहिए ताकि आप किसी भी तरह की परेशानी से बच सकें।
#1
पानी का रंग बदलना
अगर आपके पूल के पानी का रंग बदल रहा है या पानी गंदा दिख रहा है तो यह एक बड़ा संकेत हो सकता है कि पूल साफ नहीं है।
साफ पानी हमेशा नीला और पारदर्शी होता है। अगर पानी हरा, काला या पीला दिख रहा हो तो समझ जाइए कि इसमें बैक्टीरिया या अन्य गंदगी मौजूद है, जिससे त्वचा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में तुरंत ही पूल की सफाई कराएं।
#2
पानी में झाग आना
अगर आपके पूल के पानी में झाग आ रहा है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि पूल साफ नहीं है।
झाग आमतौर पर गंदगी, तेल और अन्य गंदे पदार्थों के कारण बनता है। यह त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए।
इसलिए अगर आपको अपने पूल में झाग दिखे तो तुरंत ही उसकी सफाई कराएं और जरूरी दवाओं का उपयोग करें।
#3
पानी से बदबू आना
अगर आपको अपने पूल के पानी से अजीब सी बदबू आ रही हो तो यह भी एक अहम संकेत हो सकता है।
साफ पानी से कोई बदबू नहीं आती, जबकि गंदे पानी में से कीटाणुओं की दुर्गंध आती है। यह बदबू बैक्टीरिया या अन्य गंदे पदार्थों के कारण होती है, जो पानी को गंदा करते हैं।
अगर आपको इस तरह की बदबू महसूस हो तो तुरंत ही पूल की सफाई कराएं और जरूरी दवाओं का उपयोग करें।
#4
आंखों में जलन होना
अगर तैरने के बाद आपकी आंखों में जलन होने लगे तो समझ जाइए कि आपका पूल साफ नहीं है।
गंदे पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य गंदे पदार्थ आंखों के लिए हानिकारक होते हैं, जिससे जलन हो सकती है। इससे बचने के लिए हमेशा पूल में तैरने से पहले सुनिश्चित करें कि उसका पानी साफ हो और उसमें जरूरी दवाओं का सही मात्रा में उपयोग किया गया हो।
#5
त्वचा पर खुजली होना
अगर पूल में तैरने के बाद आपकी त्वचा पर खुजली होने लगे तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपका पूल साफ नहीं है।
गंदे पानी में मौजूद बैक्टीरिया और अन्य गंदे पदार्थों के कारण त्वचा पर खुजली हो सकती है।
इससे बचने के लिए हमेशा पूल की सफाई पर ध्यान दें और जरूरी दवाओं का उपयोग करें ताकि आपका अनुभव सुरक्षित और सुखद हो।