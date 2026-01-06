क्या आपका पालतू जानवर बूढ़ा हो रहा है? जानिए इससे जुड़े 5 संकेत

पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा माना जाता है और जब वे बड़े होने लगते हैं तो उनके साथ कुछ बदलाव आते हैं। पालतू जानवरों के मालिकों को यह समझना जरूरी है कि उनके पालतू जानवर के लिए क्या सही है। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताएंगे, जो यह दर्शाते हैं कि आपका पालतू जानवर बूढ़ा हो रहा है। इन संकेतों से आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान बेहतर तरीके से रख सकते हैं।

#1 एक्सरसाइज में कमी आना जैसे-जैसे हमारे पालतू जानवर बड़े होते हैं, उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है। वे पहले की तरह खेल-कूद नहीं पाते और ज्यादा थकान महसूस करते हैं। अगर आपका पालतू पहले से कम एक्सरसाइज कर रहा है या फिर खेल-कूद में रुचि नहीं ले रहा है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। इस स्थिति में उन्हें हल्की-फुल्की गतिविधियां कराएं ताकि उनकी सेहत बनी रहे।

#2 सोने की आदत में बदलाव बड़े होते पालतू जानवरों की सोने की आदत भी बदल जाती है। वे ज्यादा सोने लगते हैं और कभी-कभी सोते-सोते ही समय बिता देते हैं। अगर आपका पालतू पहले से ज्यादा समय सो रहा है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। इस बदलाव को समझना जरूरी है ताकि आप उनकी जरूरतों का सही तरीके से ध्यान रख सकें और उन्हें आरामदायक माहौल प्रदान कर सकें।

#3 खाने में रुचि कम होना बूढ़े पालतू जानवरों को अक्सर खाना खाना पसंद नहीं आता या फिर वे पहले जितनी मात्रा में खाना नहीं खाते। अगर आपका पालतू पहले की तरह भूखा नहीं रहता या फिर उसे खाना खाने में दिक्कत होती है तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। इस स्थिति में उन्हें हल्का और पौष्टिक खाना दें ताकि उनकी सेहत बनी रहे और वे खुश रहें।

#4 व्यवहार में बदलाव आना बूढ़े पालतू जानवरों का व्यवहार भी बदल जाता है। वे ज्यादा चिड़चिड़े हो सकते हैं या फिर अजीबोगरीब हरकतें कर सकते हैं। कभी-कभी वे लोगों या अन्य जानवरों से दूरी बनाने लगते हैं। अगर आपका पालतू पहले की तरह सामाजिक नहीं रहा तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह बूढ़ा हो रहा है। इस बदलाव को समझना जरूरी है ताकि आप उनकी जरूरतों का सही तरीके से ध्यान रख सकें।