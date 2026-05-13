सिरदर्द से परेशान हैं? जानिए कब होनी चाहिए डॉक्टर से मिलने की जरूरत

आमतौर पर सिरदर्द को सामान्य माना जाता है, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जो इसे गंभीर बना सकते हैं। कई लोग दर्द निवारक दवाओं का सेवन करके इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इससे कई बार गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको ऐसे 5 संकेत बताते हैं, जिनसे पता चल सकता है कि आपका सिरदर्द सामान्य नहीं है और आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

#1 अचानक से तेज सिरदर्द होना अगर आपको अचानक से बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह दिमाग के अंदर खून के थक्के बनने या अन्य गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकता है। इस तरह के सिरदर्द को 'थंडर क्लैप हेडेक' कहा जाता है और यह बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं ताकि समय रहते समस्या का पता चल सके और सही इलाज मिल सके।

#2 आंखों के पीछे दर्द होना अगर आपको सिरदर्द के साथ-साथ आंखों के पीछे तेज दर्द हो रहा है तो इसे भी नजरअंदाज न करें। यह आंखों की किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि सही समय पर इलाज हो सके और आपकी आंखों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। समय रहते उपचार करने से समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है।

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#3 ज्यादा उल्टी होना अगर आपको सिरदर्द के साथ-साथ ज्यादा उल्टी हो रही है तो यह एक चिंताजनक स्थिति हो सकती है, खासकर अगर उल्टी लगातार हो रही हो और आपके पेट में दर्द भी हो रहा हो। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही कारण पता चल सके और उचित इलाज मिल सके। यह लक्षण दिमाग के अंदर कोई समस्या या संक्रमण का संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

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#4 बुखार होना अगर आपको सिरदर्द के साथ बुखार भी हो रहा है तो इसे हल्के में न लें। यह दिमाग की परतों के संक्रमण या अन्य गंभीर संक्रमण का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि सही समय पर इलाज हो सके और आपकी सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े। समय रहते उपचार करने से समस्या का समाधान जल्दी हो सकता है और आपकी सेहत को भी सुधार सकता है।