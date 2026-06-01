धूल से एलर्जी है तो इन 5 संकेतों से पहचानें ताकि गंभीर न हो समस्या

धूल से एलर्जी होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर इसके लक्षण ज्यादा गंभीर हो रहे हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। धूल के कणों के संपर्क में आने से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में खुजली, नाक बंद होना और खांसी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताते हैं, जो धूल से एलर्जी के ज्यादा गंभीर होने का पता देते हैं।

#1 सांस लेने में तकलीफ होना अगर आपको धूल के कारण सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी एलर्जी बढ़ रही है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जरूरी जांच करवानी चाहिए। धूल के कणों के संपर्क में आने से अस्थमा का दौरा या सांस लेने में अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप समय रहते इलाज कराएं।

#2 आंखों में जलन होना धूल के कणों के संपर्क में आने से आंखों में जलन होना एक आम समस्या है। अगर आपको धूल से एलर्जी है और इससे संपर्क में आने पर आपकी आंखें लाल, सूजी या पानी वाली हो जाती हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। इससे आपकी आंखों में जलन बढ़ सकती है और आपकी दृष्टि पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज करवाएं।

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#3 लगातार खांसी आना अगर आपको धूल के कारण लगातार खांसी आ रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपकी एलर्जी बढ़ रही है। धूल के कणों के संपर्क में आने से गले में सूजन या जलन हो सकती है, जिससे खांसी की समस्या होती है। अगर आपकी खांसी लगातार बढ़ रही है या आपको रात में सोने में भी दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी जांच करवाएं।

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#4 नाक बंद होना या बहना अगर आपकी नाक बार-बार बंद हो रही है या बह रही है तो यह भी धूल से एलर्जी के बढ़ने का संकेत हो सकता है। धूल के कणों के संपर्क में आने से नाक की अंदरूनी परतों में सूजन या जलन हो सकती है, जिससे नाक बंद होने या बहने की समस्या होती है। अगर आपकी नाक लगातार बंद हो रही है या बह रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही इलाज करवाएं।