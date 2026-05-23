गर्मियों के दौरान इन 5 संकेतों से जानें कि आपका बच्चा हो रहा है डिहाइड्रेट

गर्मी का मौसम बच्चों के लिए काफी कठिन हो सकता है क्योंकि इस दौरान उन्हें पानी की कमी की समस्या होने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे में माता-पिता के लिए जरूरी है कि वे अपने बच्चों में पानी की कमी के संकेतों को पहचानें ताकि समय रहते उन्हें पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करवाया जा सके। आइए आज हम आपको बच्चों में पानी की कमी के कुछ सामान्य संकेतों के बारे में बताते हैं।

#1 ज्यादा प्यास लगना अगर बच्चों को लगातार ज्यादा प्यास लग रही है तो यह पानी की कमी का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। बच्चों के शरीर में पानी की कमी होने पर उन्हें बार-बार प्यास लगती है। ऐसे में बच्चों को समय-समय पर पानी या फिर कोई अन्य तरल पदार्थ पिलाते रहें ताकि वे तरोताजा रहें। इसके अलावा आप उन्हें तरबूज, खरबूज, नारियल पानी और छाछ जैसे तरल पदार्थ भी पिला सकते हैं।

#2 मुंह का सूखना बच्चों का मुंह सूखना भी पानी की कमी का एक सामान्य संकेत है। जब बच्चे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं लेते हैं तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उनके मुंह में लार की मात्रा कम हो जाती है। इससे बच्चों का मुंह सूखने लगता है। ऐसे में बच्चों को लगातार पानी पिलाते रहें ताकि उनके शरीर में पानी की कमी न हो और वे तरोताजा रहें।

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#3 चक्कर आना चक्कर आना भी पानी की कमी का एक सामान्य संकेत हो सकता है, जो कि बच्चों में अधिक देखने को मिल सकता है। जब बच्चे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं लेते हैं तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उनके रक्तचाप में गिरावट आती है और उन्हें चक्कर आते हैं। ऐसे में बच्चों को समय-समय पर पानी या फिर कोई अन्य तरल पदार्थ पिलाते रहें ताकि वे तरोताजा रहें।

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#4 थकान महसूस होना बच्चों का थकान महसूस करना भी पानी की कमी का एक सामान्य संकेत हो सकता है। जब बच्चे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ नहीं लेते हैं तो उनके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे उनके शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है और वे थकान महसूस करते हैं। ऐसे में बच्चों को समय-समय पर पानी या फिर कोई अन्य तरल पदार्थ पिलाते रहें ताकि वे तरोताजा रहें और उनकी ऊर्जा भी बनी रहे।