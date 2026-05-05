मानसून के दौरान शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है? इन 5 संकेतों से लगाएं पता

मानसून का मौसम एक तरफ जहां गर्मी से राहत दिलाता है, वहीं दूसरी तरफ कई बीमारियों को भी साथ लेकर आता है। इस मौसम में नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। मानसून के दौरान शरीर को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है।

#1 लगातार थकान महसूस होना अगर आपको रोजाना खुद को उठाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और आप लगातार थकान महसूस कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका शरीर अतिरिक्त देखभाल की मांग कर रहा है। यह संकेत आपके खराब जीवनशैली का नतीजा हो सकता है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएं। सही खान-पान और पर्याप्त आराम के साथ-साथ हल्की कसरत को शामिल करें। इसके अतिरिक्त पानी का सेवन भी बढ़ाएं।

#2 पेट से जुड़ी समस्याएं मानसून में पेट से जुड़ी समस्याएं होना एक आम बात है। बारिश का पानी दूषित होता है, जिस वजह से पानी से फैलने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसके कारण दस्त, उल्टी, पेट दर्द और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपको भी पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पाचन कमजोर हो रहा है और उसे अतिरिक्त देखभाल की जरूरत है।

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#3 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इसे नजरअंदाज न करें। मानसून में बढ़ती नमी के कारण सांस संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आपको सीने में जकड़न या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके साथ ही मानसून के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें।

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#4 बार-बार सर्दी लगना बार-बार सर्दी लगना इस बात का संकेत है कि आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो गई है। मानसून में नमी का स्तर बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया और वायरस पनपने लगते हैं। इस मौसम में कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मानसून में संक्रमण और फ्लू भी आम है। इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर डॉक्टर से जांच कराते रहें।