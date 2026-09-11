क्या मेवे खाने से एलर्जी है?

मेवे की एलर्जी होने पर नजर आते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करने की न करें गलती

लेखन सयाली 01:48 pm Sep 11, 202601:48 pm

क्या है खबर?

मेवे का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को मेवे खाने से एलर्जी हो सकती है, जो कई बार गंभीर भी हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जो यह बताते हैं कि मेवे आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इनके नजर आने पर डॉक्टर से मिलें और मेवे न खाएं।