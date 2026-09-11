मेवे की एलर्जी होने पर नजर आते हैं ये संकेत, नजरअंदाज करने की न करें गलती
क्या है खबर?
मेवे का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। हालांकि, कुछ लोगों को मेवे खाने से एलर्जी हो सकती है, जो कई बार गंभीर भी हो सकती है। आज हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे, जो यह बताते हैं कि मेवे आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इनके नजर आने पर डॉक्टर से मिलें और मेवे न खाएं।
#1
मुंह में जलन या सूजन आना
अगर मेवे खाने के तुरंत बाद आपके मुंह में जलन महसूस हो या होंठ, जीभ और गले में सूजन आ जाए तो यह एलर्जी का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तब और गंभीर हो सकती है जब आपको सांस लेने में भी परेशानी हो।
ऐसे में ठंडी चीजों का सेवन करने से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। इस तरह के लक्षणों को नजरअंदाज करना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है।
#2
सांस लेने में दिक्कत होना
मेवे खाने के बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, जैसे कि गहरी सांस लेने में परेशानी, सीने में भारीपन या घरघराहट तो यह एलर्जी का साफ संकेत है।
यह स्थिति आपके फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है। इस समस्या को हल्के में न लें और इसे बार-बार होने से बचाने के लिए मेवे से दूरी बनाएं।
अगर समस्या गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
#3
पेट में दर्द और बदहजमी
मेवे खाने के बाद अगर आपको पेट में दर्द, मरोड़, गैस या बदहजमी जैसी समस्या हो रही है तो यह भी एलर्जी का संकेत हो सकता है। यह लक्षण आमतौर पर पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण होते हैं।
ऐसे में हल्का और सादा खाना खाएं और पानी पीते रहें। अगर दर्द बढ़ता है या बार-बार होता है तो डॉक्टर से सलाह लें।
इसके अलावा भोजन में मेवे न डालें।
#4
उल्टी या जी घबराना
अगर मेवे खाने के बाद आपको उल्टी या जी घबराने जैसा महसूस हो तो यह भी एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। यह स्थिति शरीर के मेवे को पचा न पाने की वजह से हो सकती है।
इस दौरान पानी या नींबू पानी पीने से आराम मिल सकता है। हालांकि, अगर समस्या बनी रहती है तो इसे नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ से संपर्क करें।
घबराहट होने पर भी तुरंत उपचार करवाएं।
#5
त्वचा पर लाल दाने या खुजली
मेवे खाने के तुरंत बाद अगर आपकी त्वचा पर लाल दाने, खुजली या पित्ती जैसी समस्या हो तो इसे हल्के में न लें। यह शरीर की प्रतिकूल प्रतिक्रिया को दर्शाता है।
ऐसी स्थिति में प्रभावित जगह पर ठंडी पट्टी रखें या डॉक्टर से संपर्क करें। बार-बार इस तरह की समस्या होने पर मेवे से पूरी तरह बचना ही सही रहेगा।
आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप मेवे खाने से बचें।