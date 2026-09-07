क्या आप कैफीन सहन नहीं कर पाते हैं? जानें ऐसा होने के 5 आम संकेत
क्या है खबर?
कैफीन एक ऐसा पदार्थ है, जो कॉफी, चाय, ठंडे पेय और ऊर्जा बढ़ाने वाले पेयों में पाया जाता है। यह हमें तुरंत ऊर्जा देता है और थकान को कम करता है। हालांकि, कुछ लोगों का शरीर कैफीन को सही तरीके से सहन नहीं कर पाता, जिससे उन्हें कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। अगर आप भी कैफीन से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो इस लेख में बताए गए संकेतों पर ध्यान दें।
#1
नींद न आने की परेशानी
अगर कैफीन के सेवन के बाद आपको सोने में दिक्कत होती है या नींद पूरी नहीं होती तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर कैफीन को सही से नहीं झेल पा रहा।
कैफीन दिमाग को सक्रिय कर देता है, जिससे नींद आने में बाधा होती है। इसके कारण रातभर बेचैनी हो सकती है और सुबह थकावट महसूस होती है।
अगर आपकी नींद बार-बार प्रभावित हो रही है तो कैफीन का सेवन सीमित करना आपके लिए फायदेमंद होगा।
#2
पेट की गड़बड़ी
कैफीन का ज्यादा सेवन करने से पेट में जलन, अपच या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप कैफीन पीने के बाद पेट में असहजता महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपका शरीर इसे ठीक से नहीं पचा पा रहा।
कैफीन से पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे पेट में जलन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप बार-बार ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कैफीन का सेवन कम करना ही सही रहेगा।
#3
घबराहट और बेचैनी
कैफीन का अधिक सेवन करने से घबराहट और बेचैनी महसूस हो सकती है। यह हमारे शरीर को उत्तेजित करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमें असहज महसूस होता है।
अगर आप कैफीन लेने के बाद बार-बार घबराहट या बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं तो यह संकेत है कि आपका शरीर इसे ठीक से सहन नहीं कर पा रहा।
ऐसी स्थिति में कैफीन का सेवन कम करना या बंद करना आपके लिए सही रहेगा।
#4
सिरदर्द होना
कैफीन का ज्यादा सेवन करने से सिरदर्द हो सकता है। अगर आप कैफीन लेने के बाद सिरदर्द महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपका शरीर कैफीन के प्रति संवेदनशील हो सकता है।
कैफीन नसों को प्रभावित करता है, जिससे रक्त प्रवाह में बदलाव हो सकता है और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। अगर आपको बार-बार ऐसा महसूस हो तो कैफीन की मात्रा कम कर दें।
आप बिना कैफीने वाली कॉफी भी पी सकते हैं।
#5
दिल की धड़कन तेज होना
कैफीन का अधिक सेवन करने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है। यह समस्या तब होती है जब कैफीन आपके शरीर को ज्यादा उत्तेजित कर देता है। अगर आप कैफीन लेने के बाद दिल की धड़कन बढ़ने या असामान्य महसूस कर रहे हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपको इसका सेवन कम करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कैफीन से दूरी बनाना आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा।