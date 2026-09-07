क्या आप कैफीन सहन नहीं कर पाते हैं? जानें ऐसा होने के 5 आम संकेत

कैफीन का ज्यादा सेवन करने से पेट में जलन, अपच या दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप कैफीन पीने के बाद पेट में असहजता महसूस करते हैं तो यह संकेत है कि आपका शरीर इसे ठीक से नहीं पचा पा रहा।

कैफीन से पेट में एसिड बढ़ सकता है, जिससे पेट में जलन और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप बार-बार ऐसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो कैफीन का सेवन कम करना ही सही रहेगा।