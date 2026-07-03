धमनियां के ब्लॉक होने के लक्षण

क्या आपकी धमनियां हो रही हैं ब्लॉक? जानिए इससे जुड़े 5 संकेत

लेखन सयाली 03:50 pm Jul 03, 202603:50 pm

क्या है खबर?

जब शरीर के किसी हिस्से में खून का प्रवाह कम हो जाता है तो उस हिस्से को नुकसान पहुंचाने वाली अशुद्धियों के जमाव के कारण खून की रुकावट हो सकती है। यह रुकावट तब होती है जब शरीर में चर्बी का स्तर बढ़ता है और खून में मौजूद अशुद्धियां धमनियों की दीवारों पर जमती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी धमनियां ब्लॉक हो रही हैं।