ब्लॉकेज के कारण हृदय को मिलती है कम ऑक्सीजन, इन संकेतों से लगाएं इसका पता

ब्लॉकेज के कारण रक्त वाहिकाओं में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और अन्य तत्व इकट्ठा हो जाते हैं और इससे हृदय को कम ऑक्सीजन मिलती है। अगर समय रहते ब्लॉकेज को दूर नहीं किया जाए तो इससे हृदय की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिनकी मदद से आप घर पर ही पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में ब्लॉकेज है या नहीं।

#1 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो समझ जाइए कि आपके शरीर में ब्लॉकेज है। दरअसल, ब्लॉकेज के कारण शरीर में खून का प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और इससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगर आपको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने लगे है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा ब्लॉकेज के कारण सीने में जलन भी हो सकती है।

#2 सीने में जलन होना सीने में जलन होना भी ब्लॉकेज का एक लक्षण है। अगर सीने में जलन के साथ-साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो तो इसे नजरअंदाज न करें। ब्लॉकेज के कारण हृदय को कम ऑक्सीजन मिलती है और इससे सीने में जलन होती है। अगर आपको सीने में जलन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपकी जांच करके सही इलाज बता सकते हैं और ब्लॉकेज को दूर करने के लिए उचित सलाह दे सकते हैं।

#3 पैरों में सूजन आना अगर आपको अपने पैरों में सूजन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें। ब्लॉकेज के कारण शरीर में खून का प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे पैरों में सूजन आ सकती है। अगर आपको पैरों में सूजन महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा ब्लॉकेज के कारण हाथों और पैरों में सुन्नता भी हो सकता है। अगर आपको हाथों या पैरों में सुन्नता महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।

#4 सिरदर्द होना अगर आपको बार-बार सिरदर्द हो रहा है तो यह भी ब्लॉकेज का एक लक्षण हो सकता है। ब्लॉकेज के कारण शरीर में खून का प्रवाह प्रभावित होता है, जिससे हृदय को कम ऑक्सीजन मिलती है और इससे सिरदर्द हो सकता है। अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा ब्लॉकेज के कारण आंखों में भी जलन हो सकती है। अगर आपको आंखों में जलन महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।