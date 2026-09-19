ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके मसाले हो गए हैं खराब, इन पर करें गौर
क्या है खबर?
मसाले भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा हैं और इनको सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। कई लोग मसालों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मसाले भी खराब हो सकते हैं? जी हां, समय के साथ मसालों की ताजगी कम हो सकती है और वे बेकार हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपके मसाले खराब हो गए हैं।
#1
मसालों का रंग बदल जाना
अगर आपके मसालों का रंग बदल गया है तो समझ जाइए कि वे खराब हो गए हैं। जैसे कि, लाल मिर्च पाउडर का रंग हल्का हो सकता है या फिर दालचीनी का पाउडर हल्का भूरे रंग का हो सकता है।
मसालों का रंग बदलने का मतलब है कि उनमें नमी आ गई है या वे हवा और नमी के संपर्क में आ गए हैं, जिससे उनकी ताजगी कम हो गई है।
#2
मसालों की महक कम होना
मसालों की खुशबू कम होना भी एक संकेत है कि वे खराब हो गए हैं। अगर आपके मसालों की खुशबू फीकी पड़ गई है या बिल्कुल भी नहीं आ रही है तो उन्हें इस्तेमाल करने से बचें।
मसालों की खुशबू कम होने का मतलब है कि उनमें नमी आ गई है या वे ज्यादा देर तक हवा और नमी के संपर्क में रहे हैं, जिससे उनकी ताजगी कम हो गई है और वे बेकार हो गए हैं।
#3
मसालों का स्वाद बिगड़ना
अगर आपके मसालों का स्वाद बिगड़ गया है तो उन्हें खाना पकाने में इस्तेमाल न करें। मसाले वह चीज है, जो खाने को स्वादिष्ट बनाती है और अगर उनका स्वाद बिगड़ गया है तो खाने का स्वाद भी बिगड़ जाएगा।
इसके अलावा मसालों का स्वाद बिगड़ने का मतलब है कि उनमें बैक्टीरिया पनप रहे हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि ऐसे मसालों का इस्तेमाल न करें।
#4
मसालों में कीड़े लगना
अगर आपके मसालों में कीड़े लग गए हैं तो उन्हें फेंक दें। इन मसालों का इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
आमतौर पर मसालों में कीड़े लगने का कारण नमी होती है, इसलिए मसालों को हमेशा सूखे स्थान पर रखें। इसके अलावा मसालों को एयरटाइट डिब्बे में रखें, ताकि उनमें नमी न जाए और वे लंबे समय तक ताजे बने रहें।
कीड़े लगे मसाले इस्तेमाल करने से खाने में कीड़े जाने का खतरा रहता है।
#5
मसालों की पैकेजिंग खराब होना
अगर आपके मसालों की पैकेजिंग खराब हो गई है तो उन्हें इस्तेमाल करने से बचें। पैकेजिंग खराब होने पर हवा और नमी मसालों में घुस सकती है, जिससे वे खराब हो सकते हैं।
इसके अलावा खराब पैकेजिंग वाले मसालों का इस्तेमाल करने से वे जल्दी बेकार हो जाते हैं। इसलिए, बेहतर होगा कि आप हमेशा सही पैकेजिंग वाले मसाले खरीदें और उन्हें सही तरीके से रखें, ताकि उनकी ताजगी बनी रहे।