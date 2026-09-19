मसाले खराब होने के संकेत

ये 5 संकेत बताते हैं कि आपके मसाले हो गए हैं खराब, इन पर करें गौर

लेखन सयाली 05:31 pm Sep 19, 202605:31 pm

क्या है खबर?

मसाले भारतीय रसोई का जरूरी हिस्सा हैं और इनको सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है। कई लोग मसालों को लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मसाले भी खराब हो सकते हैं? जी हां, समय के साथ मसालों की ताजगी कम हो सकती है और वे बेकार हो सकते हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह बताते हैं कि आपके मसाले खराब हो गए हैं।