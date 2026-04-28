शरीर में हो रही है विटामिन-B12 की कमी? ये 5 संकेत पता लगाने में करेंगे मदद

विटामिन-B12 एक जरूरी पोषक तत्व है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अहम है। यह विटामिन मुख्य रूप से दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे खाद्य पदार्थों के जरिए मिलता है। अगर आपके खाने में इन चीजों की कमी होती है तो आपके शरीर में विटामिन-B12 की कमी हो सकती है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत बताते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आपके शरीर में विटामिन-B12 की कमी हो रही है।

#1 थकान और कमजोरी महसूस होना अगर आप लगातार थकान और कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो यह विटामिन-B12 की कमी का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। यह विटामिन शरीर में लाल खून की कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। अगर इसकी कमी होती है तो लाल खून की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे शरीर को ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है और थकान और कमजोरी महसूस होती है।

#2 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको अचानक से सांस लेने में कठिनाई होती है तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है। इसकी कमी होने पर शरीर में लाल खून की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। इसके कारण फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

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#3 याददाश्त में कमी आना अगर आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है या आप चीजें भूलने लगे हैं तो यह भी विटामिन-B12 की कमी का संकेत हो सकता है। यह विटामिन दिमाग के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यह तंत्रिका कोशिकाओं के निर्माण और रखरखाव में मदद करता है। इसकी कमी होने पर दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, जिससे याददाश्त कमजोर होने लगती है। ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना बेहद अहम हो जाता है।

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#4 त्वचा पर बदलाव आना विटामिन-B12 की कमी होने पर त्वचा पर भी बदलाव नजर आ सकते हैं। इससे त्वचा पर पीलापन आ सकता है या फिर त्वचा सूखी और खुजलीदार हो सकती है। इसके अलावा विटामिन-B12 की कमी होने पर त्वचा पर दाने या फिर लालिमा भी हो सकती है। अगर आपको अपनी त्वचा पर ऐसे बदलाव नजर आएं तो डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि समय रहते इलाज किया जा सके। वे आपको त्वचा की देखभाल के तरीके भी बताएंगे।