मौसमी संक्रमण होने पर शरीर देने लगता है ये शारीरिक संकेत, न करें नजरअंदाज

मौसम में बदलाव के दौरान संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इस समय कीटाणुओं की संख्या में इजाफा हो जाता है। यही कारण है कि इस दौरान हर किसी को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। हालांकि, कई लोग मौसमी संक्रमण से जुड़ी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गंभीर रूप ले सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ शुरुआती लक्षण बताते हैं।

#1 खांसी और गले में खराश होना अगर आपको खांसी और गले में खराश की समस्या है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें। दरअसल, खांसी और गले में खराश मौसमी संक्रमण का सबसे आम लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो डॉक्टर से संपर्क करें ताकि संक्रमण गंभीर न हो। इसके लिए डॉक्टर आपको दवाइयों का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं। ध्यान रखें कि घर पर भी कुछ उपाय राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

#2 बुखार आना बुखार भी मौसमी संक्रमण का एक सामान्य लक्षण है। अगर आपको हल्का बुखार है तो इसे नजरअंदाज करने की गलती न करें। यह जरूरी है कि आप डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के मुताबिक दवाएं लें। बुखार को नजरअंदाज करने से यह बढ़ सकता है और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए जब भी बुखार हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार इलाज करें।

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#3 सिरदर्द होना अगर आपको लगातार सिरदर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह भी मौसमी संक्रमण का एक सामान्य लक्षण हो सकता है। यह लक्षण आपको काफी परेशान कर सकता है, इसलिए जैसे ही आपको सिरदर्द महसूस हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार इलाज करवाएं। डॉक्टर आपको सही दवा और उपचार की सलाह देंगे, जिससे आप जल्द राहत पा सकेंगे।

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#4 सांस लेने में तकलीफ होना अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उनकी सलाह के अनुसार इलाज करवाएं। सांस लेने में तकलीफ होना दिखाता है कि आपका शरीर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, जो बहुत गंभीर स्थिति हो सकती है। इसलिए जैसे ही आपको यह समस्या महसूस हो, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं।