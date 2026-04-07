क्या आप हैं लैक्टोज इनटॉलरेंट? जानिए इसके 5 मुख्य लक्षण

दूध और इससे बनी चीजें कई पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। हालांकि, कुछ लोगों को इनका सेवन करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर किसी को डेयरी उत्पादों को खान-पान का हिस्सा बनाने से परेशानी होती है तो वह लैक्टोज इनटॉलरेंट हो सकता है। यह स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालता है। आइए आज हम आपको 5 ऐसे संकेत बताते हैं, जो लैक्टोज इनटॉलरेंस की ओर इशारा करते हैं।

#1 दूध पीने पर गैस बनना अगर दूध पीने के बाद आपको गैस की समस्या होती है तो यह लैक्टोज इनटॉलरेंस का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। यह समस्या दूध में मौजूद लैक्टोज नामक शर्करा के पचने में कठिनाई के कारण होती है। इससे पेट में गैस बनती है, जो असुविधा पैदा कर सकती है। अगर आपको यह समस्या होती है तो दूध से बनी चीजों का सेवन सीमित करें या फिर इन्हें खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

#2 पेट में सूजन होना पेट में सूजन होना भी लैक्टोज इनटॉलरेंस का एक सामान्य लक्षण है। अगर आपको दूध से बनी चीजें खाने के बाद पेट में सूजन महसूस होती है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर इन चीजों को ठीक से पचा नहीं पा रहा है। सूजन के कारण आपको असुविधा हो सकती है और रोजमर्रा की गतिविधियों में भी रुकावट आ सकती है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही उपचार मिल सके।

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#3 दस्त लगना दस्त लगना भी लैक्टोज इनटॉलरेंस का एक सामान्य संकेत हो सकता है। अगर आपको दूध से बनी चीजें खाने पर दस्त आती हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर इन चीजों को ठीक से पचा नहीं पा रहा है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही उपचार मिल सके और आपको इस समस्या से राहत मिल सके। इसके अलावा आप दूध की जगह सोया दूध या बादाम दूध जैसे विकल्प चुन सकते हैं।

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#4 पेट दर्द होना पेट दर्द होना भी लैक्टोज इनटॉलरेंस का सामान्य लक्षण है। अगर आपको दूध से बनी चीजें खाने पर पेट में दर्द होता है तो यह संकेत हो सकता है कि आपका शरीर इन चीजों को ठीक से पचा नहीं पा रहा है। इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है, ताकि सही उपचार मिल सके और आपको इस समस्या से राहत मिल सके। इसके अलावा आप दूध की जगह सोया दूध या बादाम दूध जैसे विकल्प चुन सकते हैं।