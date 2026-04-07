सर्जरी के बाद संक्रमण का संकेत दे सकते हैं ये 5 लक्षण, न करें नजरअंदाज

सर्जरी के बाद संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सर्जरी के बाद खुद पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा दी गई दवाओं को ठीक से लें और समय-समय पर चेकअप कराते रहें। इसके साथ ही सर्जरी के बाद होने वाले लक्षणों पर नजर रखें ताकि समय रहते संक्रमण का पता चल सके। आइए आज कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं, जो सर्जरी के बाद संक्रमण का संकेत दे सकते हैं।

#1 घाव के आसपास लाल होना अगर सर्जरी के बाद घाव के आसपास लाल हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। आमतौर पर घाव के आसपास हल्का लाल होना सामान्य बात है, लेकिन अगर यह बढ़ने लगे तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा अगर घाव के आसपास सूजन या पीला तरल निकलता है तो भी डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये भी संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं।

#2 बुखार आना सर्जरी के बाद बुखार आना एक आम समस्या है, लेकिन अगर बुखार 100 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा हो रहा है तो यह संक्रमण का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके। बुखार के साथ-साथ ठंड लगना, पसीना आना या फिर ठंडा पसीना आना भी संक्रमण के लक्षण हो सकते हैं। इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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#3 घाव से बदबू आना अगर आपके घाव से बदबू आ रही है तो यह संक्रमण का एक स्पष्ट संकेत हो सकता है। आमतौर पर घाव से हल्की बदबू आती है, लेकिन अगर बदबू तेज हो रही हो या लगातार बढ़ रही हो तो इससे पता चलता है कि घाव में संक्रमण हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।

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#4 घाव से पीला तरल निकलना अगर आपके घाव से पीला तरल निकल रहा हो तो यह भी संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। इस प्रकार का तरल आमतौर पर घाव से निकलने वाले सामान्य तरल से अलग होता है और इसका रंग गाढ़ा होता है। अगर आपके घाव से ऐसा तरल निकल रहा हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।