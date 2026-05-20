हीट एक्सहॉशन के संकेत नजर आएं तो न करें अनदेखा, हो सकती है गंभीर समस्या

गर्मी के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। अगर यह गर्मी नियंत्रित नहीं होती है तो इससे शरीर को हीट स्ट्रोक और हीट एक्सहॉशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है, जबकि हीट एक्सहॉशन एक हल्का रूप है। आइए आज हम आपको हीट एक्सहॉशन के संकेत बताते हैं, जिन्हें आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

#1 तेज धड़कन होना अगर आपको तेज धड़कन होने का अनुभव हो तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह हीट एक्सहॉशन का एक प्रमुख संकेत हो सकता है। इसके साथ ही अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सांसें तेजी से ले रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह लक्षण शरीर के बहुत ज्यादा गर्म होने का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में डॉक्टर आपको सही उपचार और सावधानियों के बारे में बता सकते हैं।

#2 सिरदर्द होना सिरदर्द होना भी हीट एक्सहॉशन का एक आम संकेत हो सकता है। अगर आपको बिना किसी कारण के लगातार सिरदर्द हो रहा है तो यह शरीर के अधिक गर्म होने का संकेत हो सकता है। इस स्थिति में आपको तुरंत ठंडे स्थान पर जाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। अगर सिरदर्द ज्यादा बढ़ जाए या इसमें सुधार न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह लक्षण शरीर के बहुत ज्यादा गर्म होने का संकेत हो सकता है।

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#3 चक्कर आना अगर आपको अचानक चक्कर आने लगें या चक्कर आने पर बेहोशी होने लगे तो यह भी हीट एक्सहॉशन का एक आम संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं और गुनगुना पानी पिएं। इसके अलावा अपने सिर को ठंडे पानी से भिगोए हुए कपड़े से ढकें। अगर चक्कर बढ़ते जाएं या इसमें सुधार न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। यह लक्षण शरीर के बहुत ज्यादा गर्म होने का संकेत हो सकता है।

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#4 उल्टी होना अगर आपको उल्टी हो रही हो या उल्टी का मन हो रहा हो तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी हीट एक्सहॉशन का एक आम संकेत हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं और गुनगुना पानी या नारियल पानी पीएं। इसके अलावा ठंडा तौलिया अपने सिर और गर्दन पर रखें। अगर उल्टी बढ़ जाए या इसमें सुधार न हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।