हृदय से जुड़े रोगों के संकेत देते हैं ये 5 लक्षण, नजरअंदाज करना होगा खतरनाक

हृदय से जुड़े रोगों के लक्षण शुरूआत में ही दिखाई देते हैं, लेकिन कई लोग इनका नजरअंदाज कर देते हैं और इसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में हृदय से जुड़े रोग आम हो गए हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर के संकेतों को समझें और समय रहते जरूरी कदम उठाएं। आइए आज हम आपको हृदय से जुड़े रोगों के आम लक्षण बताते हैं ताकि किसी भी समस्या से बच सकें।

#1 सांस लेने में दिक्कत होना अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर अचानक से सांस लेने में परेशानी होने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह हृदय रोग का एक आम लक्षण हो सकता है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। इसके अलावा ऐसे समय पर ज्यादा से ज्यादा आराम करें और गहरी सांस लेने का प्रयास करें।

#2 सीने में दर्द होना अगर आपको सीने में किसी भी तरह का दर्द या फिर जलन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। सीने में दर्द का मतलब हमेशा गैस या एसिडिटी नहीं होता बल्कि यह कई बार हृदय रोग का संकेत भी हो सकता है। इसलिए जब भी आपको सीने में दर्द या जलन महसूस हो तो डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं।

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#3 चक्कर आना अगर आपको बिना किसी कारण के चक्कर आ रहे हैं तो इसे हल्के में न लें क्योंकि यह भी हृदय रोग का एक आम संकेत हो सकता है। अगर आपको बार-बार चक्कर आएं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आराम करें और गहरी सांस लेने का प्रयास करें। इसके साथ ही तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे।

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#4 हाथों या कंधों में दर्द होना अगर आपको हाथों या फिर कंधों में दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें क्योंकि यह भी हृदय रोग का एक आम संकेत हो सकता है। अगर आपको बार-बार हाथों या कंधरों में दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपनी जांच करवाएं। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आराम करें और गहरी सांस लेने का प्रयास करें। इसके साथ ही तरल पदार्थों का सेवन बढ़ा दें ताकि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहे।