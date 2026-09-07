महिलाओं को नजरअंदाज नहीं करने चाहिए इन 5 गाइनोकॉलजिकल समस्याओं के लक्षण, हो सकती है समस्या

अगर मासिक धर्म समय से पहले, समय के बाद या बहुत कम मात्रा में हो तो यह हार्मोन में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा गर्भधारण या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी इसका कारण हो सकती हैं।

मासिक धर्म के दौरान बहुत ज्यादा रक्तस्राव या बहुत कम रक्तस्राव होना भी चिंता की बात हो सकती है। अगर यह समस्या बार-बार हो रही हो या लंबे समय तक बनी रहे तो इसे हल्के में न लें।