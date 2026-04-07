कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के हो सकते हैं शिकार, जानिए इसके 5 संकेत

कंप्यूटर विजन सिंड्रोम (CVS) एक ऐसी स्थिति है, जो लंबे समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने काम करते रहने से हो सकती है। यह स्थिति आंखों पर दबाव डालती है और इससे आंखों में दर्द, धुंधला दिखना, सिरदर्द और गर्दन में अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आइए आज हम आपको इससे जुड़े कुछ संकेतों के बारे में बताते हैं, जिनसे पता चल सकता है कि आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो सकता है।

#1 आंखों में खिंचाव या दर्द होना अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते समय आंखों में खिंचाव या दर्द का अनुभव होता है तो यह कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। यह समस्या ज्यादातर तब होती है जब स्क्रीन की रोशनी बहुत तेज या कम होती है। इससे बचने के लिए स्क्रीन की रोशनी को सही रखें और बीच-बीच में ब्रेक लेकर अपनी आंखों को आराम दें। इसके अलावा आंखों को हल्के-हल्के पानी से धोएं।

#2 धुंधला दिखना अगर आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते समय चीजें धुंधली नजर आती हैं या शब्दों का सही मतलब समझने में दिक्कत होती है तो यह भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का एक संकेत हो सकता है। यह समस्या ज्यादातर तब होती है जब स्क्रीन की रोशनी बहुत तेज या कम होती है। इससे बचने के लिए स्क्रीन की रोशनी को सही रखें और आंखों को आराम देने के लिए समय-समय पर ब्रेक लें।

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#3 सिरदर्द होना लंबे समय तक कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते रहने से सिरदर्द होना भी एक आम समस्या है, खासकर अगर आपको बार-बार सिरदर्द होता है तो यह कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। इससे बचने के लिए समय-समय पर ब्रेक लें और अपनी स्क्रीन की रोशनी को सही रखें। इसके अलावा अपनी आंखों को आराम देने के लिए कुछ मिनट की आंखों की एक्सरसाइज करें।

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#4 गर्दन में अकड़न होना कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते समय हमारी गर्दन अक्सर झुकी रहती है, जिससे गर्दन में अकड़न होना सामान्य बात है। हालांकि, अगर यह समस्या लगातार बनी रहती है तो यह कंप्यूटर विजन सिंड्रोम का संकेत हो सकता है। इससे बचने के लिए सही ऊंचाई पर कुर्सी और टेबल सेट करें ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे। इसके अलावा नियमित रूप से गर्दन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें और समय-समय पर ब्रेक लेकर अपनी मुद्रा को सुधारें।