बच्चों में एंग्जायटी के 5 संकेत, जिनसे माता-पिता को रहना चाहिए सावधान
क्या है खबर?
बच्चों में एंग्जायटी एक आम समस्या है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह लेख बच्चों में एंग्जायटी के कुछ अहम संकेतों पर रोशनी डालेगा ताकि माता-पिता समय रहते अपने बच्चों की मदद कर सकें। बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए इन संकेतों को पहचानना जरूरी है। आइए जानते हैं कि माता-पिता अपने बच्चों में एंग्जायटी के संकेत कैसे पहचान सकते हैं।
#1
स्कूल या दोस्तों से दूरी बनाना
अगर आपका बच्चा अचानक से स्कूल जाने या दोस्तों से मिलने से बचने लगे तो यह उसकी एंग्जायटी का संकेत हो सकता है।
बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते, इसलिए उनके व्यवहार में बदलाव पर ध्यान देना जरूरी है।
अगर आपका बच्चा बिना किसी कारण के स्कूल जाने या दोस्तों से मिलने से बच रहा है तो यह एंग्जायटी का संकेत हो सकता है।
#2
नींद में परेशानी होना
अगर आपका बच्चा रात को ठीक से सो नहीं पा रहा है या बार-बार जाग रहा है तो यह भी उसकी एंग्जायटी का एक अहम संकेत हो सकता है।
बच्चे अपनी भावनाओं को शब्दों में नहीं कह पाते, इसलिए उनके सोने के तरीके में बदलाव पर ध्यान दें।
अगर आपका बच्चा रात को बार-बार जाग रहा है या सोने में दिक्कत हो रही है तो उसे शांतिपूर्ण माहौल दें और नियमित सोने की आदत डालें।
#3
भूख कम लगना
भूख कम लगना भी बच्चों में एंग्जायटी का एक आम संकेत हो सकता है।
अगर आपका बच्चा अचानक से खाना-पीना कम कर देता है या उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है तो यह एंग्जायटी का संकेत हो सकता है।
ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति का सही आकलन किया जा सके।
सही समय पर पहचान और इलाज से बच्चे की सेहत में सुधार लाया जा सकता है।
#4
बार-बार सिर दर्द या पेट दर्द होना
अगर आपका बच्चा बार-बार सिर दर्द या पेट दर्द की शिकायत करता है तो इसे हल्के में न लें। यह उसकी मानसिक स्थिति का संकेत हो सकता है।
बच्चों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका नहीं पता होता इसलिए उनके शारीरिक लक्षणों पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें। यह जरूरी है कि माता-पिता इन संकेतों को गंभीरता से लें ताकि बच्चे को सही समय पर मदद मिल सके।
#5
बेचैनी या चिड़चिड़ापन
अगर आपका बच्चा अचानक बहुत ज्यादा बेचैन या चिड़चिड़ा हो गया है तो यह भी उसकी एंग्जायटी का अहम संकेत हो सकता है।
ऐसे मामलों में माता-पिता को धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए और बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए ताकि वह सहज महसूस कर सके।
बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना और उनकी भावनाओं को स्वीकार करना बहुत जरूरी है ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और उनकी एंग्जायटी कम हो सके।