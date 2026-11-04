बच्चों में एंग्जायटी के 5 संकेत, जिनसे माता-पिता को रहना चाहिए सावधान

भूख कम लगना भी बच्चों में एंग्जायटी का एक आम संकेत हो सकता है।

अगर आपका बच्चा अचानक से खाना-पीना कम कर देता है या उसकी भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है तो यह एंग्जायटी का संकेत हो सकता है।

ऐसे मामलों में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति का सही आकलन किया जा सके।

सही समय पर पहचान और इलाज से बच्चे की सेहत में सुधार लाया जा सकता है।