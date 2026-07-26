बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए रोजाना भिगोकर खाएं ये 5 बीज, होगा फायदा
क्या है खबर?
बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कई लोग महंगे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। इस कारण आज हम आपको कुछ ऐसे बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इन बीजों को पानी में भिगोकर खाना लाभदायक होता है और इनके पोषक गुण बालों की देखभाल में खासा मदद कर सकते हैं।
#1
अलसी के बीज
अलसी के बीजों में ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड होते हैं, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये बीज फाइबर, प्रोटीन और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भी भरपूर होते हैं।
अलसी के बीजों में कुछ ऐसे गुण भी होते हैं, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना खाली पेट 2 चम्मच अलसी के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं।
#2
मेथी के बीज
मेथी के बीजों में प्रोटीन, आयरन, विटामिन-B, पोटैशियम और एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं। ये गुण बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं।
इसके अलावा ये गुण बालों की लंबाई को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं। लाभ के लिए रोजाना रात में एक चम्मच मेथी के बीज को पानी में भिगोकर खाएं।
आप चाहें तो मेथी के बीजों का पेस्ट बनाकर बालों पर लगा सकते हैं।
#3
जीरा
जीरे में एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसमें मौजूद कुछ तत्व बालों को मजबूत और घना बनाने में भी मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना रात में एक चम्मच जीरे को पानी में भिगोकर खाएं। आप चाहें तो जीरे का पेस्ट बनाकर भी बालों पर लगा सकते हैं।
इसे रोजाना के खान-पान में शामिल करना भी अच्छा निर्णय है।
#4
सूरजमुखी के बीज
सूरजमुखी के बीजों में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटैशियम, विटामिन-E और ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं।
ये गुण बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी-ऑक्सीडेंट्स और सूजन कम करने वाले गुण भी होते हैं, जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद कर सकते हैं।
लाभ के लिए रोजाना रात में एक चम्मच सूरजमुखी के बीजों को पानी में भिगोकर खाना चाहिए।
#5
कद्दू के बीज
कद्दू के बीजों में जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज बालों की जड़ों को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और उन्हें घना भी बना सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कद्दू के बीजों में ओमेगा-3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकता है।
लाभ के लिए रोजाना रात में एक चम्मच कद्दू के बीजों को पानी में भिगोकर खाएं।