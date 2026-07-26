बालों के लिए भिगोकर खाएं ये 5 बीज

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए रोजाना भिगोकर खाएं ये 5 बीज, होगा फायदा

लेखन सयाली 10:47 am Jul 26, 202610:47 am

क्या है खबर?

बालों को तेजी से बढ़ाने के लिए कई लोग महंगे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका असर लंबे समय तक नहीं रहता है। इस कारण आज हम आपको कुछ ऐसे बीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके सेवन से बालों को तेजी से बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इन बीजों को पानी में भिगोकर खाना लाभदायक होता है और इनके पोषक गुण बालों की देखभाल में खासा मदद कर सकते हैं।