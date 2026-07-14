बच्चों को बेहद पसंद आते हैं ये 5 नमकीन बेकरी स्नैक्स, जानिए इनकी रेसिपी
क्या है खबर?
बच्चों को बेकरी स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन ज्यादातर बेकरी स्नैक्स मीठे होते हैं, जो बच्चों के दांतों के लिए सही नहीं माने जाते। ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे नमकीन बेकरी स्नैक्स की रेसिपी बताने जा रहे हैं, जो न केवल स्वादिष्ट हैं, बल्कि सेहतमंद भी हैं। इनका सेवन बच्चों को ऊर्जा प्रदान करेगा और उनकी सेहत का भी ध्यान रखेगा। आइए इन बेकरी स्नैक्स की रेसिपी जानते हैं।
#1
पनीर ब्रेड टोस्ट
पनीर ब्रेड टोस्ट एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए ब्रेड के स्लाइस पर कद्दूकस किया हुआ पनीर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर डालें।
ऊपर से थोड़े-से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो छिड़कें। अब इसे टोस्टर या ओवन में सुनहरा होने तक टोस्ट करें।
यह स्नैक न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी अधिक होती है, जो बच्चों की सेहत के लिए फायदेमंद है।
#2
सब्जियों वाला पिज्जा
सब्जियों वाला पिज्जा बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे घर पर बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करें या बाजार से खरीद लें।
अब उस पर टमाटर सॉस फैलाएं और ऊपर बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम और कॉर्न डालें।
इसके बाद चीज कद्दूकस करके फैलाएं और ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें। यह पिज्जा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है।
#3
ब्रेड रोल
ब्रेड रोल एक कुरकुरा और स्वादिष्ट स्नैक हैं, जिन्हें आप किसी भी समय बना सकते हैं। इसके लिए आलू उबालकर मैश करें, फिर उसमें नमक, मिर्च पाउडर और धनिया पत्ती मिलाएं।
अब ब्रेड स्लाइस को पानी में डुबोकर गोल आकार दें और उसमें तैयार आलू का मिश्रण भरकर रोल बनाएं। इन रोल्स को तेल में तलकर गर्मा-गर्म परोसें।
यह स्नैक बच्चों को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी आसान है।
#4
चीज बॉल्स
चीज बॉल्स एक बेहतरीन स्नैक है, जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चीज, मैदा, दूध और मक्खन मिलाकर घोल तैयार करें।
इसके बाद उसमें बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम आदि डालें। अब इस घोल को छोटे-छोटे गोल आकार में बनाकर डीप फ्राई करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
ये बॉल्स कुरकुरी होती हैं और बच्चों को बहुत पसंद आती हैं।
#5
बेक्ड समोसा
बेक्ड समोसा एक सेहतमंद विकल्प है, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैदा गूंथ लें, फिर उसमें आलू उबालकर मैश करें, उसमें नमक, मिर्च पाउडर और धनिया मिलाएं।
मैदे की लोई बनाकर उसमें आलू का मिश्रण भरकर आकार दें और ओवन में बेक करें, जब तक कि वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं।
इन सभी नमकीन बेकरी स्नैक्स को बनाना आसान है और ये बच्चों की पसंदीदा चीजों में शामिल हो गए हैं।