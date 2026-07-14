बच्चों को बेहद पसंद आते हैं ये 5 नमकीन बेकरी स्नैक्स, जानिए इनकी रेसिपी

सब्जियों वाला पिज्जा बच्चों को बहुत पसंद आता है और इसे घर पर बनाना भी आसान है। इसके लिए सबसे पहले पिज्जा बेस तैयार करें या बाजार से खरीद लें।

अब उस पर टमाटर सॉस फैलाएं और ऊपर बारीक कटी हुई सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम और कॉर्न डालें।

इसके बाद चीज कद्दूकस करके फैलाएं और ओवन में सुनहरा होने तक बेक करें। यह पिज्जा न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें विटामिन और मिनरल की भरपूर मात्रा होती है।