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रोमानी गांवों में घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 जगहों का करें रुख
5 बेहतरीन रोमानी गांव

रोमानी गांवों में घूमने का बना रहे हैं प्लान? इन 5 जगहों का करें रुख

लेखन सयाली
Mar 14, 2026
11:26 am
क्या है खबर?

रोमानिया में बहुत ही खूबसूरत गांव स्थित हैं, जो पहाड़ों के बीच बसे हैं। इन गांवों की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आप हरे-भरे जंगलों, साफ नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों का आनंद ले सकते हैं। रोमानिया के इन गांवों में आप पैदल यात्रा, मछली पकड़ना और स्थानीय संस्कृति को करीब से जान सकते हैं। आइए आज हम आपको रोमानिया के 5 सबसे खूबसूरत गांवों के बारे में बताते हैं।

#1

बुनात्से गांव की सैर

बुनात्से गांव ट्रांसिल्वेनिया क्षेत्र में स्थित है। यह गांव अपने पारंपरिक लकड़ी के घरों और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यहां आप स्थानीय हस्तशिल्प खरीद सकते हैं और पारंपरिक रोमानियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा इस गांव के आसपास कई पैदल यात्रा के रास्ते हैं, जिनसे आप प्राकृतिक सुंदरता को निहार सकते हैं। बुनात्से गांव में ठहरना एक अनोखा अनुभव है, जहां आप शांति और सुकून पा सकते हैं।

#2

मोइसी गांव की यात्रा

मोइसी गांव अपनी सुंदर स्थिति और साफ नदियों के लिए जाना जाता है। यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित है, जिससे यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। मोइसी में आप कैम्पिंग कर सकते हैं या फिर झील में नाव की सवारी कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

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#3

ब्रासोव गांव की खोज

ब्रासोव गांव अपने ऐतिहासिक स्मारकों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है। यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित है, जिससे यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। ब्रासोव में आप किले देख सकते हैं या फिर पैदल यात्रा कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

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#4

सिगिशोआरा गांव का आकर्षण

सिगिशोआरा गांव को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। यह गांव अपनी प्राचीन इमारतों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। सिगिशोआरा में आप किले देख सकते हैं या फिर टॉवर क्लॉक जैसी आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

#5

वल्का गांव की शांति

वल्का गांव अपनी सुंदर स्थिति और साफ नदियों के लिए जाना जाता है। यह गांव पहाड़ों के बीच स्थित है, जिससे यहां का मौसम हमेशा सुहावना रहता है। वल्का में आप कैम्पिंग कर सकते हैं या फिर झील में नाव की सवारी कर सकते हैं। यहां का शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही अनुभव प्रदान करेगा। इसके अलावा यहां की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जानकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।

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