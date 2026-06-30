खीरा होता है पोषक गुणों से भरपूर, जानिए इससे बनाए जाने वाले 5 स्वादिष्ट व्यंजन
क्या है खबर?
खीरा एक ऐसी सब्जी है, जो न केवल सेहत के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे कई स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ताजगी देने में मदद करते हैं। आइए आज हम आपको खीरे के कुछ अनोखे व्यंजनों के बारे में बताते हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने खाने का मजा दोगुना कर सकते हैं।
#1
खीरे का दही वाला व्यंजन
खीरे का दही वाला व्यंजन एक बहुत ही सरल और पौष्टिक विकल्प है, जिसे आप किसी भी मुख्य भोजन के साथ परोस सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, फिर उसमें कदूकस किया हुआ खीरा, भुना जीरा पाउडर, नमक और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया मिलाएं। आप इसमें थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए।
#2
खीरे की तीखी चटनी
खीरे की तीखी चटनी एक बेहतरीन साइड डिश हो सकती है, जिसे आप किसी भी नाश्ते या रोटी के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर उसमें हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक और नींबू का रस डालकर पीस लें। इस चटनी का स्वाद बहुत ही अनोखा है और यह आपके खाने को एक नया ट्विस्ट दे सकती है।
#3
खीरे की कुरकुरी टिक्की
खीरे की कुरकुरी टिक्की एक बेहतरीन नाश्ता हो सकती है, जिसे आप शाम की चाय के साथ खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू, कदूकस किया हुआ खीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, नमक और मसाले मिलाकर टिक्की बनाएं। अब इन्हें तवे पर हल्का सा तेल लगाकर सुनहरा होने तक सेंक लें। ये टिक्कियां खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं और इन्हें बनाना भी आसान है।
#4
खीरे का जायकेदार सलाद
खीरे का जायकेदार सलाद एक बहुत ही सेहतमंद विकल्प हो सकता है, जिसे आप रोजमर्रा की डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कदूकस किया हुआ खीरा लें, फिर उसमें टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती डालें। ऊपर से नींबू रस, नमक और थोड़ा सा चाट मसाला छिड़कें। यह सलाद न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है।
#5
खीरे का खट्टा-मीठा अचार
खीरे का खट्टा-मीठा अचार एक अनोखा और स्वादिष्ट विकल्प हो सकता है, जिसे आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में कटे हुए खीरों को नमक लगाकर धूप में सुखाएं। अब सरसों का तेल गर्म करके उसमें मेथी के दाने, सौंफ, हल्दी पाउडर डालें। सूखे हुए खीरों को इसमें मिलाकर बोतल बंद करें। यह अचार खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक है।