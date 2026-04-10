क्या आपकी सनस्क्रीन ढंग से काम नहीं कर रही है? जानिए 5 कारण

सनस्क्रीन का उपयोग त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए किया जाता है। हालांकि, कई लोग कहते हैं कि धूप में रहने के बाद भी सनस्क्रीन लगाने के बावजूद उनकी त्वचा झुलस जाती है। इसका कारण हो सकता है कि वे सनस्क्रीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हों। आइए जानते हैं कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

#1 सनस्क्रीन की मात्रा का ध्यान न रखना अगर आप सनस्क्रीन लगाते समय मात्रा का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी त्वचा सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित नहीं रह पाएगी। आमतौर पर लोग बहुत कम मात्रा ही लगाते हैं, जबकि सही मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा सनस्क्रीन को चेहरे, गर्दन, कान और हाथों पर अच्छे से लगाएं ताकि ये सभी हिस्से सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहें।

#2 सही समय पर न लगाना कुछ लोग सुबह-सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह गलत है। सूरज की हानिकारक किरणें दिन के किसी भी समय आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए जब भी आप घर से बाहर निकलें तो सबसे पहले चेहरे, गर्दन, कान और हाथों पर अच्छे से सनस्क्रीन लगाएं। इसके लिए आपको सही तरीके से सनस्क्रीन लगाने की जानकारी होनी चाहिए।

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#3 सिर्फ चेहरे पर ही लगाना बहुत से लोग सिर्फ चेहरे पर ही सनस्क्रीन लगाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ चेहरे को ही सूरज की हानिकारक किरणों से बचाना है। इसलिए सनस्क्रीन को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए, खासकर उन हिस्सों पर जो सूरज के सीधे संपर्क में आते हैं। इसके अतिरिक्त सनस्क्रीन को एक घंटे पहले ही लगाएं ताकि यह त्वचा में अच्छे से समा जाए और आपकी त्वचा पूरी तरह से सूरज की हानिकारक किरणों से सुरक्षित रहे।

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#4 सही तरीके से न लगाना सनस्क्रीन लगाते समय ध्यान रखें कि इसे पूरे चेहरे, गर्दन, कान और हाथों पर अच्छे से लगाएं। इसके अलावा अगर आप बालों के हिस्सों को भी ढकना चाहते हैं तो अपने सिर पर एक टोपी या स्कार्फ पहनें। इसके साथ ही अगर आप बालों को खुला रखते हैं तो इन पर भी सनस्क्रीन लगाएं। इससे इन हिस्सों पर भी सूरज की हानिकारक किरणें नहीं पड़ेंगी और त्वचा सुरक्षित रहेगी।