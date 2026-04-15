मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी त्वचा पर रहता है रूखापन? जानिए इसके 5 कारण

त्वचा की देखभाल के लिए नमी देने वाले उत्पाद का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। यह त्वचा को नमी देता है और उसे मुलायम बनाता है। हालांकि, कई बार ऐसा होता है कि नमी देने वाले उत्पाद का उपयोग करने के बावजूद त्वचा रूखी ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? आइए आज हम आपको इसके पांच मुख्य कारण बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपको अपनी त्वचा की देखभाल करने में मदद मिलेगी।

#1 गलत मॉइस्चराइजर का चयन मॉइस्चराइजर का चयन करते समय त्वचा के प्रकार का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी त्वचा के प्रकार के अनुसार सही मॉइस्चराइजर नहीं चुनते हैं तो इससे आपकी त्वचा को वह नमी नहीं मिल पाती, जिसकी उसे जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर आपकी त्वचा तैलीय है तो जेल आधारित मॉइस्चराइजर अच्छा रहेगा, जबकि सूखी त्वचा वालों के लिए क्रीम आधारित मॉइस्चराइजर बेहतर है।

#2 बहुत गर्म पानी से नहाना बहुत गर्म पानी से नहाने से त्वचा की प्राकृतिक नमी खत्म हो जाती है, जिससे वह रूखी हो जाती है। गर्म पानी से नहाने पर त्वचा की ऊपरी परत हट जाती है और नई परत बनने में समय लगता है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान लगती है। इसलिए हमेशा गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद त्वचा को मुलायम रखने के लिए मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी।

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#3 मौसम के बदलाव का असर मौसम का बदलाव भी त्वचा की नमी पर असर डाल सकता है। सर्दियों में ठंडी हवा और कम नमी के कारण त्वचा रूखी हो जाती है, जबकि गर्मियों में पसीना और धूल के कारण भी त्वचा को नुकसान पहुंचता है। इसलिए मौसम के अनुसार अपनी त्वचा की देखभाल करें और उसे हाइड्रेटेड रखने के लिए नियमित रूप से मॉइस्चराइजर का उपयोग करें।

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#4 शरीर में पानी की कमी शरीर में पानी की कमी होने पर त्वचा पर सीधें असर पड़ता है और यह रूखी हो जाती है। इसलिए दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं। इसके अलावा फलों का रस या नारियल पानी भी पी सकते हैं। साथ ही खाने में तरबूज, खीरा जैसी पानी वाली सब्जियां शामिल करें। इससे आपकी त्वचा को भरपूर नमी मिलेगी और वह स्वस्थ रहेगी। हाइड्रेटेड रहने से आपकी त्वचा हमेशा ताजगी भरी और चमकदार दिखेगी।