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क्या रेस्टोरेंट जितनी कुरकुरी नहीं बनतीं आपकी फ्रेंच फ्राइज? ये गलतियां करने से बचें
फ्रेंच फ्राइज के कुरकुरा न बनने के कारण

क्या रेस्टोरेंट जितनी कुरकुरी नहीं बनतीं आपकी फ्रेंच फ्राइज? ये गलतियां करने से बचें

लेखन सयाली
May 31, 2026
06:45 pm
क्या है खबर?

फ्रेंच फ्राइज एक लोकप्रिय नाश्ता है, जिसे हर कोई पसंद करता है। अगर आप इसे घर पर बनाते हैं और यह कुरकुरी नहीं बनती तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताएंगे, जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे आप बच सकते हैं। इन गलतियों को जानकर आप अपनी फ्रेंच फ्राइज को और भी बेहतर बना सकते हैं और रेस्टोरेंट जितना कुरकुरापन पा सकते हैं।

#1

गलत आलू का चयन करना

फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए सही आलू का चयन बहुत जरूरी है। अक्सर लोग कोई भी आलू ले आते हैं, लेकिन सही आलू का चयन करने से ही फ्राइज का स्वाद अच्छा आता है और कुरकुरापन बढ़ता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप मध्यम आकार के आलू लें, जो न ज्यादा स्टार्च वाले हों और न ही ज्यादा पानी वाले। इससे आपकी फ्राइज कुरकुरी और स्वादिष्ट बनेगी। ध्यान से देखें कि आलू पर कोई दाग न हों।

#2

आलू को ठीक से न काटना

फ्रेंच फ्राइज को कुरकुरी बनाने के लिए आलू को सही आकार में काटना बहुत जरूरी है। अगर आप आलू को मोटा काटते हैं तो उसमें तेल नहीं लग पाता और वह नरम हो जाती है। वहीं, अगर आप बहुत पतला काटते हैं तो वह जल सकती है। इसलिए, आलू को एक समान पतले टुकड़ों में काटें, ताकि सभी टुकड़े समान रूप से तेल में तले जाएं और कुरकुरे ही बने।

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#3

तेल का तापमान ठीक न होना

आलू को तलते समय तेल का तापमान बहुत अहम होता है। अगर तेल ज्यादा गर्म होगा तो फ्राइज जल सकती हैं और अगर कम होगा तो फ्राइज सही से नहीं बन पाएंगी। सही तापमान पर तेल गर्म करें और उसमें आलू डालने से पहले एक-2 टुकड़ा जांच लें कि वह ठीक से तल पा रहे हैं या नहीं। इससे आपकी फ्राइज हमेशा कुरकुरी बनेगी और आप इसका मजा ले सकेंगे।

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#4

तेल का दोबारा उपयोग करना

अक्सर लोग एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल को फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और फ्राइज का स्वाद भी बिगड़ जाता है। हर बार नया तेल इस्तेमाल करें, ताकि आपकी फ्राइज हमेशा ताजा और स्वादिष्ट बनी रहें। पुराने तेल में तला हुआ खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हर बार नया तेल ही इस्तेमाल करें। इससे आपकी फ्राइज का स्वाद भी बेहतरीन रहेगा।

#5

आलू को ठीक से न सुखाना

आलू को काटने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना बहुत जरूरी होता है। अगर आलू में पानी रहेगा तो वे तेल में डालते ही फट सकते हैं और कुरकुरे नहीं बन पाएंगे। इसलिए, आलू को काटने के बाद उन्हें कुछ मिनट धूप में सुखाएं या एक साफ कपड़े से पोंछ लें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी अगली फ्रेंच फ्राइज को न केवल कुरकुरी, बल्कि स्वादिष्ट भी बना सकते हैं।

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