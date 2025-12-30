आपकी पालतू बिल्ली आपके पैरों के पास सोना पसंद करती है? जानिए इसके कारण

बिल्लियां जीवन को खुशियों से भर देती हैं। उनके आने से घर में रौनक आ जाती है और परिवार का एक सदस्य बढ़ जाता है। बिल्लियां वैसे तो स्वाभाव से शर्मीली होती हैं और अपने में रहना पसंद करती हैं। हालांकि, उनके भी प्यार जताने के अपने तरीके होते हैं। इनमें से एक है परिवार के सदस्यों के पैरों के पास सोना। अगर आपकी बिल्ली भी आपके पैर के पास सोती है तो इसके पीछे ये कारण हो सकते हैं।

#1 सुरक्षा के लिए माना के बिल्लियां शिकारी पालतू जानवरों में आती हैं। हालांकि, उन्हें भी बड़े जानवरों से डर लगता है। ऐसे में यह उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा होता है कि वे सोने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश करती हैं। सोते वक्त बिल्लियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं, ऐसे में उन्हें मालिक के पैरों के पास यानि बिस्तर के निचले हिस्से में सोना पसंद होता है। यहां से उनके लिए भागना आसान होता है और वे पूरे कमरे को देख पाती हैं।

#2 गर्मी पाने के लिए बिल्लियों को सोने के लिए गर्म जगह पसंद होती है। उनके लिए उनके मालिक के पैरों से ज्यादा गर्माहट भरा स्थान कोई और नहीं हो सकता। पैरों से अक्सर गर्मी निकलती है और बिल्लियों को यह गर्मी आरामदायक और सुकून देने वाली लग सकती है। सर्दियों में तो खास तौर से बिल्लियां ऐसा करती हैं, ताकि उनका शरीर ठंड से बचा रहे। अगर आपने ऊपर से कंबल ओढ़ा हुआ हो तो गर्मी दोगुनी हो जाती है।

#3 आराम के लिए जैसे इंसानों को सोते वक्त आराम चाहिए होता है, वैसे ही बिल्लियों को भी इसकी जरूरत होती है। वे आराम की तलाश में भी आपके पैरों के पास जा कर सो सकती हैं। पैरों की गर्मी उनके शरीर को आराम की अवस्था में आने में मदद करती है। साथ ही ऐसा करना भरोसे और प्यार का भी एक संकेत हो सकता है। उनको आपके शरीर की खुशबु से भी आराम महसूस हो सकता है।

#4 जगह के लिए बिल्लियां प्यार जताने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें अपनी पर्सनल स्पेस भी पसंद होती है। ऐसे में वे ज्यादा जगह पाने के लिए भी पैरों के पास यानि बिस्तर के निचले हिस्से में सो सकती हैं। इंसान सोते समय ज्यादा हिलते-डुलते हैं और करवट भी बदलते हैं, जिससे बिल्लियों की नींद खराब हो जाती है। ऐसे में उन्हें पैरों के पास लेटने से ज्यादा जगह मिलती है और वे आराम से करवट बदलकर और फैलकर भी सो पाती हैं।