कई तरीके आजमाने के बावजूद भी नहीं घट रहा वजन? हो सकते हैं ये कारण

वजन घटाने के लिए डाइट और व्यायाम की सलाह तो हर कोई देता है, लेकिन कई लोग इसके बावजूद वजन घटाने में असफल हो जाते हैं। आइए आज हम आपको पांच ऐसे कारण बताते हैं, जिनके कारण आपका वजन घटने में समय ले सकता है और आप निराश हो सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप अपनी वजन घटाने की योजना को बेहतर बना सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

#1 पर्याप्त नींद न लेना अच्छी नींद न लेना वजन घटाने में सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। जब आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपका शरीर तनाव में आ जाता है और वजन बढ़ाने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। इसके अलावा नींद की कमी से आपकी भूख बढ़ सकती है और आप ज्यादा खाना खा सकते हैं। इसलिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर ठीक से काम कर सके।

#2 पानी की कमी होना शरीर में पानी की कमी भी वजन घटाने में रुकावट डाल सकती है। पानी पीने से पेट भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं। इसके अलावा पानी पाचन क्रिया को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और शरीर से गंदगी को बाहर निकालता है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते तो आपका पाचन धीमा हो सकता है और आप जल्दी थक सकते हैं।

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#3 अधिक तनाव लेना ज्यादा तनाव लेने से भी वजन घटाने में मुश्किल आ सकती है। तनाव शरीर में एक विशेष हार्मोन का स्तर बढ़ाता है, जो वजन बढ़ाने का कारण बनता है। इसलिए जितना हो सके तनावमुक्त रहने की कोशिश करें और ध्यान या योग जैसे तरीकों का अभ्यास करें। इसके अलावा अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल होकर भी आप तनाव को कम कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।

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#4 पोषक तत्वों की कमी होना अगर आपकी डाइट में जरूरी पोषक तत्वों की कमी होती है तो इससे भी वजन घटाने पर असर पड़ सकता है, खासतौर से प्रोटीन, फाइबर और विटामिन-D जैसे पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि ये शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं और भूख को नियंत्रित करते हैं। अगर आपकी डाइट में इनकी कमी होती है तो आपका वजन घटना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी डाइट में इन पोषक तत्वों को शामिल करना जरूरी है।