बात करते समय नजरें क्यों नहीं मिला पाते हैं कुछ लोग? जानिए इसके 5 कारण

शर्मीले स्वभाव वाले लोग आमतौर पर किसी भी तरह की सार्वजनिक बातचीत से बचते हैं। जब वे किसी से बात करते हैं तो उनकी नजरें हमेशा नीचे या कहीं और होती हैं, ताकि उनका ध्यान उन पर न जाए।

यह व्यवहार उनके शर्मीले स्वभाव का हिस्सा होता है और वे इसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यह आदत आसानी से नहीं जाती। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें।