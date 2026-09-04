बात करते समय नजरें क्यों नहीं मिला पाते हैं कुछ लोग? जानिए इसके 5 कारण
क्या है खबर?
बात करते समय आंखों में आंखें डालकर बात न करना कई लोगों के लिए एक आम व्यवहार हो सकता है। हालांकि, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह व्यवहार न केवल बातचीत को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास पर भी असर डाल सकता है। इस लेख में हम उन 5 मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से लोग बात करते समय लोगों से नजरें मिलाने से बचते हैं।
#1
शर्मिंदगी का डर
कई लोग बात करते समय लोगों से नजरें न मिलाने का कारण शर्मिंदगी का डर मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखेंगे तो वे उनकी कमजोरियों को पहचान लेंगे या उनकी आलोचना करेंगे।
यह डर खासकर उन लोगों में अधिक होता है, जो नए माहौल में जाते हैं या जिनकी सामाजिक स्थिति कमजोर होती है। इसलिए, वे आंखों से संपर्क करने से बचते हैं।
#2
आत्मविश्वास की कमी
आत्मविश्वास की कमी भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी वजह से लोग बात करते समय आंखों से आखें डालने से बचते हैं।
जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, वे सामने वाले व्यक्ति की आंखों में देखने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उनकी कमजोरी पहचान लेंगे या उनकी आलोचना करेंगे।
ऐसे लोग आमतौर पर नए माहौल में जाते समय या किसी नई टीम में शामिल होते समय इस व्यवहार को अपनाते हैं।
#3
शर्मीले स्वभाव वाले लोग
शर्मीले स्वभाव वाले लोग आमतौर पर किसी भी तरह की सार्वजनिक बातचीत से बचते हैं। जब वे किसी से बात करते हैं तो उनकी नजरें हमेशा नीचे या कहीं और होती हैं, ताकि उनका ध्यान उन पर न जाए।
यह व्यवहार उनके शर्मीले स्वभाव का हिस्सा होता है और वे इसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार यह आदत आसानी से नहीं जाती। इस आदत से छुटकारा पाने के लिए सामाजिक दायरे को बढ़ाने की कोशिश करें।
#4
पारिवारिक पृष्ठभूमि
कभी-कभी परिवार का माहौल भी इसका कारण होता है। अगर बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाए कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों में न देखें तो वह यह आदत बन जाती है और बड़े होने पर भी बनी रहती है।
ऐसे लोग आमतौर पर अपनी नजरें कहीं और घुमाते हैं और सामने वाले व्यक्ति के चेहरे पर नजरें टिकाने से बचते हैं। यह व्यवहार उनके लिए सहज होता है और वे इसे बदलने की कोशिश नहीं करते हैं।
#5
सामाजिक दबाव
सामाजिक दबाव भी एक अहम भूमिका निभाता है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर वे किसी व्यक्ति की आंखों में नहीं देखते तो उनकी बातें ज्यादा प्रभावी होती हैं या फिर ऐसा करके वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं।
इस वजह से वे आंखों से संपर्क करने से बचते हैं। इन कारणों से साफ है कि बात करते समय आंखों से संपर्क न करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि कई मानसिक कारणों का परिणाम होता है।