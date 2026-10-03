गर्भावस्था के दौरान भूलने की आदत

गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को क्यों होने लगती है भूलने की आदत? जानिए 5 कारण

लेखन सयाली 05:52 pm Oct 03, 202605:52 pm

क्या है खबर?

गर्भावस्था के दौरान कुछ महिलाओं को भूलने की आदत लगने का अनुभव हो सकता है। यह एक सामान्य समस्या है और इसे लेकर ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस लेख में हम कुछ प्रमुख कारणों पर चर्चा करेंगे, जिनकी वजह से गर्भवती महिलाओं को भूलने की समस्या हो सकती है। इन कारणों को समझकर आप इस स्थिति को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं।