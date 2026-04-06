सत्तू को सुपरफूड क्यों माना जाता है? जानिए 5 कारण

सत्तू एक ऐसा पदार्थ है, जो चने या जौ को पीसकर बनाया जाता है। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सत्तू का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है, जैसे कि सत्तू का पानी, लड्डू, परांठे आदि। इस लेख में हम आपको सत्तू के फायदे और इसे अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके बताएंगे।

#1 पाचन के लिए है फायदेमंद सत्तू में फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन में सुधार करने में मदद करता है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक है। इसके अलावा सत्तू का सेवन पेट की सफाई करने में भी मदद करता है। अगर आप रोजाना सत्तू का पानी पीते हैं तो यह आपके पेट को स्वस्थ रखता है और उसे साफ करता है। इससे आपका पाचन तंत्र भी बेहतर होता है।

#2 ऊर्जा का बेहतरीन स्रोत सत्तू में कार्बोहाइड्रेट की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। इसे खाने से आपको ताजगी महसूस होती है और आप पूरे दिन सक्रिय रहते हैं, खासकर गर्मियों में सत्तू का ठंडा पानी पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और थकान दूर होती है। यह आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है और आपको तरोताजा महसूस कराता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहते हैं।

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#3 वजन नियंत्रित करने में है सहायक वजन घटाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए सत्तू एक आदर्श खाद्य पदार्थ हो सकता है क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है। फाइबर होने के कारण यह लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और अनावश्यक खाने की इच्छा कम होती है। इसके अलावा सत्तू में मौजूद पोषक तत्व शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जिससे शरीर आसानी से चर्बी को जलाने लगता है।

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#4 दिल के लिए है फायदेमंद सत्तू में मौजूद पोटेशियम रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जो दिल की धड़कन को नियमित रखने में सहायक है। सत्तू में मौजूद रेशे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके दिल को स्वस्थ रखते हैं। इसमें ऐसे गुण भी होते हैं, जो दिल की बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं और दिल को मजबूत बनाते हैं।