अकेलापन महसूस होने के कारण

लोगों के बीच भी महसूस करते हैं अकेलापन? जानिए ऐसा होने के 5 कारण

लेखन सयाली 06:45 pm Jul 21, 202606:45 pm

क्या है खबर?

कई लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं, भले ही वे लोगों के बीच हों। यह एक आम समस्या है, खासकर आज के डिजिटल युग में, जहां हम सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहते हैं। इस लेख में हम उन 5 मुख्य कारणों के बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से लोग अपने आसपास के लोगों के होते हुए भी अकेलेपन का अनुभव करते हैं और यह भी जानेंगे कि इससे कैसे निपटा जा सकता है।