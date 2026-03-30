गर्मियों के दौरान जरूर करनी चाहिए शरीर की स्क्रबिंग, जानिए इससे होने वाले फायदे
क्या है खबर?
गर्मियों के दौरान पसीना ज्यादा निकलता है, जिससे त्वचा पर गंदगी, मृत त्वचा कोशिकाएं और हानिकारक तत्व जमा हो जाते हैं। ऐसे में त्वचा की देखभाल के लिए स्क्रबिंग करना जरूरी हो जाता है। यह प्रक्रिया त्वचा को साफ करने के साथ-साथ उसे तरोताजा भी करती है। इसमें स्क्रब की मदद से शरीर को घिसकर साफ किया जाता है। आइए जानते हैं कि गर्मियों में नियमित रूप से स्क्रबिंग करने से क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
#1
गंदगी और अशुद्धियां होती हैं दूर
गर्मियों में पसीना और तैलीयपन बढ़ने के कारण त्वचा पर गंदगी और अशुद्धियां जमा हो जाती हैं। स्क्रबिंग इन सभी को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह प्रक्रिया त्वचा की गहराई तक जाती है और गंदगी को साफ करती है। इससे त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं और त्वचा को हवा लगने का मौका मिलता है। इसके अलावा स्क्रबिंग करने से त्वचा की रंगत भी निखरती है और वह साफ-सुथरी नजर आती है।
#2
हटती हैं मृत त्वचा कोशिकाएं
गर्मियों में सूरज की किरणें त्वचा पर बुरा असर डालती हैं, जिससे उस पर मृत त्वचा कोशिकाएं जम जाती हैं। स्क्रबिंग इन मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है, जिससे नई और ताजा त्वचा निकलती है। यह प्रक्रिया त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाती है। इसके अलावा स्क्रबिंग करने से त्वचा की बनावट में भी सुधार होता है और वह स्वस्थ नजर आती है। नियमित स्क्रबिंग से त्वचा की रंगत भी निखरती है।
#3
बढ़ता है रक्त प्रवाह
स्क्रबिंग करने से त्वचा पर हल्की-हल्की मालिश होती है, जिससे खून का प्रवाह बढ़ता है। यह प्रक्रिया त्वचा को पोषण देती है और उसे स्वस्थ बनाए रखती है। बेहतर खून के प्रवाह से त्वचा में नमी बनी रहती है और वह तरोताजा महसूस होती है। इसके अलावा स्क्रबिंग करने से त्वचा की बनावट में भी सुधार होता है और वह मुलायम बनती है। अगर आप भी यह लाभ उठाना चाहते हैं तो स्क्रबिंग करने से न चूकें।
#4
पसीने की समस्या से मिलती है राहत
गर्मियों में पसीना ज्यादा आता है, जिससे त्वचा चिपचिपी महसूस होती है और कई बार दाने भी हो जाते हैं। स्क्रबिंग करने से त्वचा की गंदगी हटती है और छिद्र खुल जाते हैं, जिससे पसीना सही तरीके से निकलता है। इसके अलावा स्क्रबिंग करने से त्वचा की बनावट में भी सुधार होता है और वह ताजगी महसूस करती है। नियमित स्क्रबिंग से आपको ब्लैकहेड्स और मुंहासों की समस्या भी नहीं झेलनी पड़ेगी।
तरीका
जानिए स्क्रबिंग का सही तरीका
स्क्रबिंग के लिए मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा और नमक आदि जैसी प्राकृतिक चीजें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इनसे बने स्क्रब त्वचा को पोषण देते हैं और उसे स्वस्थ बनाए रखते हैं। आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार स्क्रबिंग करनी चाहिए, ताकि त्वचा साफ-सुथरी रहे। आप इसके लिए खास तौर से बना कपड़ा या ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सारी मैल साफ कर देंगे। ऐसा करके आपको मुलायम त्वचा मिल जाएगी।