प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के गमलों का करें चयन, जानिए इससे होने वाले 5 फायदे
क्या है खबर?
बागवानी के लिए सही गमलों का चयन करना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक के गमले अक्सर सस्ते और हल्के होते हैं, लेकिन वे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं। दूसरी ओर, मिट्टी के गमले न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि पौधों के लिए भी बेहतर होते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि मिट्टी के गमले क्यों प्लास्टिक के मुकाबले बेहतर होते हैं और इनका उपयोग कैसे फायदेमंद हो सकता है।
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मिट्टी के गमले होते हैं पर्यावरण के अनुकूल
मिट्टी के गमले पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। इनका उत्पादन प्लास्टिक की तुलना में कम ऊर्जा लेता है और ये लंबे समय तक चलते हैं।
प्लास्टिक के गमलों को नष्ट करने में बहुत समय लगता है और ये जमीन में सड़ने के बाद भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मिट्टी के गमले प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता।
#2
मिट्टी के गमले पौधों के लिए होते हैं फायदेमंद
मिट्टी के गमले पौधों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। ये हवा और पानी, दोनों को अच्छे से आर-पार करते हैं, जिससे मिट्टी को ताजगी मिलती रहती है।
इसके अलावा मिट्टी के गमलों में पौधों की जड़ों को ठंडा रखने में मदद मिलती है। प्लास्टिक के गमलों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वे हवा और पानी को आर-पार नहीं करते, जिससे मिट्टी गर्म हो जाती है और पौधे सूख जाते हैं।
#3
मिट्टी के गमले बनाए रखते हैं मिट्टी के पोषक तत्व
मिट्टी के गमले मिट्टी के पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करते हैं। प्लास्टिक के गमलों में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायन होते हैं, जो मिट्टी के पोषक तत्वों को कम कर सकते हैं।
मिट्टी के गमले प्राकृतिक रूप से बने होते हैं, जिससे इनमें कोई हानिकारक रसायन नहीं होते। इसके अलावा मिट्टी के गमलों में मिट्टी की नमी भी बनी रहती है, जो पौधों के लिए जरूरी होती है।
#4
मिट्टी के गमले लंबे समय चलते हैं
मिट्टी के गमले लंबे समय तक चलते हैं और इनका रखरखाव आसान होता है। इनको साफ करना आसान होता है और इनमें कोई खास देखभाल की जरूरत नहीं पड़ती।
प्लास्टिक के गमलों की गुणवत्ता समय के साथ घटती जाती है और इनमें दरारें आ जाती हैं, जिससे इनका उपयोग सुरक्षित नहीं रहता। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मिट्टी के गमले प्लास्टिक की तुलना में कई मायनों में बेहतर होते हैं।