प्लास्टिक के बजाय मिट्टी के गमलों का करें चयन, जानिए इससे होने वाले 5 फायदे

मिट्टी के गमले पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक सामग्री से बने होते हैं। इनका उत्पादन प्लास्टिक की तुलना में कम ऊर्जा लेता है और ये लंबे समय तक चलते हैं।

प्लास्टिक के गमलों को नष्ट करने में बहुत समय लगता है और ये जमीन में सड़ने के बाद भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मिट्टी के गमले प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता।