भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है बच्चों का मोटापा, जानिए इसके 5 संभावित कारण

बच्चों का मोटापा एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है। भारत में यह समस्या तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। गलत खान-पान, शारीरिक गतिविधियों की कमी और माता-पिता की अनदेखी जैसे कारण बच्चों के मोटापे को बढ़ावा दे रहे हैं। इस लेख में हम इन कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ सकें और बच्चों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकें।

#1 गलत खान-पान का सेवन बच्चों का मोटापा बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण उनका खान-पान है। आजकल बच्चे पिज्जा, बर्गर और चिप्स आदि जैसे जंक फूड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। ये बहुत ही कम पोषण देते हैं और शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा करते हैं। इसके अलावा इन खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में चीनी और चर्बी होती है, जो मोटापे का प्रमुख कारण बनते हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार देने से इस समस्या को रोका जा सकता है।

#2 शारीरिक गतिविधियों की कमी आजकल के बच्चे पहले की तुलना में कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं। टीवी, कंप्यूटर गेम और मोबाइल फोन पर समय बिताने की वजह से वे बाहर खेलने या दौड़ने जैसी गतिविधियों से दूर रहते हैं। इससे उनका वजन बढ़ता है और वे मोटापे का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को रोजाना कम से कम 30 मिनट तक किसी न किसी खेल या व्यायाम का समय निकालना चाहिए, ताकि वे फिट रहें और उनका वजन नियंत्रित रहे।

Advertisement

#3 माता-पिता की अनदेखी माता-पिता अक्सर अपने बच्चों की दिनचर्या पर ध्यान नहीं देते, खासकर जब बात खान-पान और शारीरिक गतिविधियों की आती है। वे यह नहीं देख पाते कि उनका बच्चा क्या खा रहा है और कितना समय खेल कूद में बिता रहा है। अगर माता-पिता अपने बच्चों की आदतों पर ध्यान दें और उन्हें स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के लिए प्रेरित करें तो मोटापे की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Advertisement

#4 स्क्रीन का अधिक उपयोग आजकल बच्चे टीवी और मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग करते हैं, जिससे उनकी आंखों पर तो असर पड़ता ही है साथ ही उनकी शारीरिक गतिविधियां भी कम हो जाती हैं। स्क्रीन के कारण बच्चे बैठकर ही समय बिताते हैं, जिससे उनका वजन बढ़ता है। इसलिए, जरूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम सीमित रखने की सलाह दें और उन्हें बाहरी खेलों या अन्य शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करें।