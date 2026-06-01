अस्थमा अटैक क्यों आता है? जानिए 5 कारण

अस्थमा एक गंभीर सांस की बीमारी है, जिसमें फेफड़ों में सूजन और सिकुड़न के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को अक्सर अस्थमा अटैक का सामना करना पड़ता है। यह अटैक तब आता है जब सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न अधिक हो जाती है। आइए आज हम आपको अस्थमा अटैक आने के कारण बताते हैं, जिससे आप इसे नियंत्रित करने में मदद ले सकते हैं।

#1 धूम्रपान का असर धूम्रपान करने से अस्थमा अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। धूम्रपान के धुएं में मौजूद हानिकारक तत्व सांस की नलियों को उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे सूजन और सिकुड़न बढ़ती है। इस कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और अस्थमा अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अस्थमा रोगियों को धूम्रपान से दूर रहना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे धूम्रपान छोड़ने की सलाह दी जाती है।

#2 एलर्जी का प्रभाव कुछ चीजें एलर्जी का कारण बन सकती हैं, जैसे धूल, परागकण, पालतू जानवरों की फर या किसी खास भोजन का सेवन। इन चीजों के संपर्क में आने से सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न हो सकती है, जिससे अस्थमा अटैक आ सकता है। इसलिए एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से दूर रहना जरूरी है। अगर किसी चीज से एलर्जी होती है तो उसे पहचानकर उससे बचाव के उपाय अपनाने चाहिए ताकि अस्थमा अटैक से बचा जा सके।

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#3 मौसम में बदलाव का असर मौसम में बदलाव होने पर जैसे ठंड, नमी या गर्मी बढ़ने पर भी अस्थमा अटैक का खतरा रहता है। ठंड और नमी वाली जगहों पर अधिक नमी और ठंडक होती है, जो सांस की नलियों को उत्तेजित कर सकती है। गर्म मौसम में पसीना और अन्य कारक भी अस्थमा अटैक ला सकते हैं। इसलिए मौसम के बदलाव के दौरान अपनी स्थिति का ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से संपर्क करें।

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#4 शारीरिक श्रम का प्रभाव कभी-कभी अत्यधिक शारीरिक श्रम या व्यायाम करने से भी अस्थमा अटैक आ सकता है। खासकर अगर व्यक्ति पहले से ही अस्थमा से पीड़ित हो और उसे ठीक से इलाज नहीं मिल रहा हो तो उसे अधिक शारीरिक श्रम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा ज्यादा दौड़ने या भारी व्यायाम करने से भी अस्थमा अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए अस्थमा रोगियों को हल्का व्यायाम करना चाहिए।