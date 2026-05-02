शराब के अलावा लीवर खराब होने के हो सकते हैं ये 5 कारण, बरतें सावधानी

लीवर शरीर का एक अहम हिस्सा है, जो भोजन से मिलने वाले पोषक तत्वों को पचाने और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा यह शरीर में ग्लूकोज को जमा करने का काम भी करता है। अगर किसी वजह से लीवर प्रभावित हो जाए तो शरीर में ग्लूकोज के स्तर में बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं कि शराब के अलावा लीवर को नुकसान पहुंचाने वाले कारण क्या-क्या हो सकते हैं।

#1 ज्यादा वजन होना ज्यादा वजन या मोटापा लीवर के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। यह स्थिति लीवर पर अतिरिक्त दबाव डालती है और इसके काम को प्रभावित कर सकती है। मोटापे के कारण लीवर में चर्बी बढ़ सकती है, जिससे यह सही से काम नहीं कर पाता और कमजोर हो जाता है। इससे पाचन प्रक्रिया पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है।

#2 मधुमेह की बीमारी मधुमेह की बीमारी न केवल शरीर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि लीवर के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है। मधुमेह से ग्रस्त लोगों में लीवर में चर्बी बढ़ने का खतरा अधिक होता है। यह स्थिति लीवर पर अतिरिक्त दबाव डालती है और इसके काम को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा मधुमेह के कारण शरीर में ग्लूकोज के स्तर में उतार-चढ़ाव आ जाता है, जिससे लीवर को नुकसान पहुंच सकता है।

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#3 हेपेटाइटिस का संक्रमण हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है, जो लीवर को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यह संक्रमण हेपेटाइटिस-A, B, C, D और E वायरस के कारण होता है। इस स्थिति में लीवर सूज सकता है और सही से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा हेपेटाइटिस से ग्रस्त लोगों में लीवर में चर्बी बढ़ने का खतरा अधिक होता है। इसलिए, अगर आपको हेपेटाइटिस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इलाज करवाएं।

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#4 गलत खान-पान की आदतें खान-पान की आदतें भी लीवर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। ज्यादा तैलीय और मसालेदार खाना, जो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होता, लीवर पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके अलावा जंक फूड का सेवन भी लीवर के लिए हानिकारक हो सकता है। बेहतर होगा कि आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें, ताकि आपका लीवर स्वस्थ रहे और उसका काम सही तरीके से होता रहे।