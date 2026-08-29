दस्त और कब्ज एक साथ होने के कारण

एक ही समय पर दस्त और कब्ज लगने के हो सकते हैं ये 5 कारण

लेखन सयाली 07:48 pm Aug 29, 202607:48 pm

क्या है खबर?

दस्त और कब्ज, दोनों ही पेट की समस्याएं हैं, जो अलग-अलग लक्षण और इलाज रखती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों में ये दोनों समस्याएं एक साथ हो सकती हैं। इस लेख में हम उन 5 कारणों के बारे में जानेंगे, जिनसे एक ही समय पर दस्त और कब्ज, दोनों लग सकते हैं। इन कारणों को जानकर आप बेहतर तरीके से इन समस्याओं का इलाज कर सकते हैं और अपनी सेहत को सुधार सकते हैं।