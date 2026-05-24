एक बार फिर से लोकप्रिय हो रहा है बाजरा, जानिए इसके 5 कारण

बाजरा एक ऐसा अनाज है, जो कई सेहत के फायदे देता है। यह बिना ग्लूटेन वाला होता है और इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स और जरूरी तत्व होते हैं। बाजरा का उपयोग कई तरह के व्यंजनों में किया जा सकता है, जैसे कि खिचड़ी, टिक्की, खीर आदि। इसके अलावा यह पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आइए बाजरे की लोकप्रियता के कारण जानते हैं।

#1 सेहत के लिए फायदेमंद बाजरा में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे एक पौष्टिक अनाज बनाता है। इसमें खासकर आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से लड़ने में मदद करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।

#2 बिना ग्लूटेन वाला विकल्प ग्लूटेन के प्रति संवेदनशील लोगों के लिए बाजरा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं होता। यह उन लोगों के लिए सुरक्षित है, जो गेहूं के आटे से बने व्यंजनों का सेवन नहीं कर सकते। बाजरे के आटे से बने व्यंजन खाने से उन्हें पोषण भी मिलता है और वे आसानी से पच भी जाते हैं। इसके अलावा बाजरा के आटे से बने व्यंजनों का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है।

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#3 पाचन के लिए फायदेमंद बाजरा फाइबर का अच्छा स्रोत है, जो पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करता है और आंत को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा फाइबर खाने से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं। यह वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही बाजरा का सेवन पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है।

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#4 दिल की सेहत के लिए अच्छा बाजरे का सेवन दिल की बीमारियों से बचाव करने में मदद करता है। इसमें मौजूद तत्व रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे दिल स्वस्थ रहता है। इसके अलावा बाजरे में मौजूद तत्व रक्त वाहिकाओं को आराम देते हैं और रक्त संचार को बेहतर बनाते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है।