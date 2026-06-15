अकेले यात्रा करने के लिए बेहतरीन है कोच्चि, जानिए इसके 5 कारण
क्या है खबर?
केरलम का एक प्रमुख शहर कोच्चि अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यह शहर एक समय में भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा करता था। आज भी यहां की गलियां, पुराने चर्च और किले इतिहास की गवाह हैं। अगर आप अकेले यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कोच्चि आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यहां की शांति और सुंदरता आपको सुकून देगी। आइए इसके 5 कारण जानते हैं।
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सांस्कृतिक धरोहर का संगम है कोच्चि
कोच्चि में आपको भारतीय, अरब, यूरोपीय और चीनी संस्कृतियों का अनोखा मिश्रण देखने को मिलेगा। यहां के पुराने किले, चर्च और हवेलियां इस सांस्कृतिक धरोहर की गवाह हैं। फोर्ट कोच्चि क्षेत्र में घूमते हुए आप इस मिश्रण को महसूस कर सकते हैं। यहां की गलियों में चलना एक अलग ही अनुभव है, जहां हर मोड़ पर आपको इतिहास की झलक मिलती है। इसके अलावा यहां के स्थानीय बाजार भी देखने लायक हैं।
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बैकवाटर का आनंद लें
कोच्चि से कुछ ही दूरी पर अल्लेप्पे और कुमारकोम जैसे स्थान हैं, जहां आप पानी पर तैरती नावों का आनंद ले सकते हैं। इन स्थानों तक पहुंचने के लिए आप लोकल बस या टैक्सी ले सकते हैं। यहां के शांत जलमार्गों पर नाव की सवारी करना एक यादगार अनुभव हो सकता है। नाव में बैठकर आप हरे-भरे खेतों, छोटे-छोटे गांवों और पक्षियों को देख सकते हैं। यह यात्रा आपको प्रकृति के करीब ले जाएगी और आपको सुकून देगी।
#3
स्थानीय बाजारों में खरीदारी करें
कोच्चि अपने स्थानीय बाजारों के लिए भी मशहूर है। यहां आप हस्तशिल्प, मसाले, कपड़े और अन्य कई वस्त्र खरीद सकते हैं। मैटची स्ट्रीट और ब्रॉडवे रोड जैसे बाजार घूमना न भूलें। इन बाजारों में घूमते हुए आपको यहां की स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली को करीब से देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा यहां के बाजारों में आपको विभिन्न प्रकार के खान-पान के स्टॉल भी मिलेंगे, जहां आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं।
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स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लें
केरल का खाना अपने मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए जाना जाता है। कोच्चि में आपको इडली, डोसा, अपम, स्टू और अन्य कई स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे। यहां के रेस्टोरेंट्स में जाकर आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा नारियल पानी और केले के चिप्स भी जरूर आजमाएं। यहां के खाने का स्वाद और खुशबू आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यहां का खाना न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है।
#5
आयुर्वेदिक स्पा और मालिश करें
केरल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए मशहूर है। कोच्चि में कई आयुर्वेदिक स्पा और मालिश केंद्र हैं, जहां आप तनावमुक्त हो सकते हैं। यहां पर आपको विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक उपचार विधियां मिलेंगी, जो आपके शरीर और मन को तरोताजा कर देंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि कोच्चि आपकी अगली एकल यात्रा के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।