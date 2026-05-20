मानसून के दौरान कोलकाता घूमने जाने वाले पर्यटक इन 5 बातों का रखें ध्यान

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता अपने समृद्ध इतिहास और संस्कृति के लिए मशहूर है। मानसून के दौरान यहां की यात्रा एक अनोखा अनुभव हो सकता है, जब बारिश की बूंदें शहर की सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। हालांकि, इस मौसम में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। इसलिए अगर आप मानसून में कोलकाता घूमने की योजना बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित हो।

#1 सही कपड़े पहनें मानसून में कोलकाता में उमस भरी गर्मी होती है, इसलिए हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें। सूती कपड़े सबसे अच्छे होते हैं क्योंकि ये त्वचा को हवा लगने देते हैं और पसीना सोखते हैं। इसके अलावा बारिश से बचने के लिए वॉटरप्रूफ जैकेट या छाता साथ रखें। अगर आप लंबे समय तक बाहर रहने वाले हैं तो अपने साथ अतिरिक्त कपड़े भी रखें ताकि जरूरत पड़ने पर बदल सकें।

#2 बारिश के दौरान यात्रा का रखें ध्यान मानसून में बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए अपने यात्रा कार्यक्रम को इस तरह से तैयार करें कि अगर बारिश हो तो आप आसानी से बदल सकें। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते समय अधिक सावधानी बरतें क्योंकि सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं और जलभराव भी हो सकता है। अगर संभव हो तो टैक्सी या ऑटो रिक्शा बुक करें। इसके अलावा बारिश के कारण होने वाले संभावित रुकावटों के लिए तैयार रहें।

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#3 सेहत का रखें ख्याल मानसून में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अपने साथ हाथ साफ करने वाला तरल और मास्क जरूर रखें। अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं तो सफाई का ध्यान रखें और पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। इसके अलावा बारिश के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए समय-समय पर हाथ धोते रहें और अच्छे से पानी पीते रहें।

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#4 मशहूर जगहों पर जाएं कोलकाता कई आकर्षक जगहों से भरा हुआ है, जैसे कि विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज, ईडन गार्डन्स आदि। मानसून के दौरान इन जगहों पर जाना एक अनोखा अनुभव हो सकता है क्योंकि बारिश की बूंदें इनकी सुंदरता को और बढ़ा देती हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि फिसलन भरी सतहों पर चलने में सावधानी बरतें और किसी भी तरह की दुर्घटना से बचें। अगर किसी जगह पर जलभराव हो गया है तो वहां जाने से बचें।