बैंकॉक जाएं तो ये 5 चीजें जरूर करें, हमेशा याद रहेगी यात्रा 

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए मशहूर है। यहां के मंदिर, बाजार और ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बैंकॉक कम महंगा भी है, जिससे यहां आना और रहना दोनों ही सस्ते पड़ते हैं। अगर आप बैंकॉक की यात्रा करने वाले हैं तो आइए आज हम आपको 5 ऐसी गतिविधियों के बारे में बताते हैं, जिनका हिस्सा बनना आपके अनुभव को यादगार बना सकता है।

#1 ग्रैंड पैलेस का करें रुख ग्रैंड पैलेस बैंकॉक का एक प्रमुख आकर्षण है। यह थाईलैंड के पुराने शाही परिवार का महल था और यहां कई अहम धार्मिक स्थल भी हैं। ग्रैंड पैलेस में स्थित वाट फ्रा केओ नामक बौद्ध मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रसिद्ध मूर्ति रखी हुई है। इसके अलावा यहां की इमारतों और चित्रकारी भी बेहद सुंदर हैं। यहां आकर आप थाईलैंड के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को करीब से देख सकते हैं।

#2 वाट अरुण की खूबसूरती है आकर्षक वाट अरुण या सुबह के मंदिर के नाम से मशहूर यह मंदिर चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 82 मीटर है, जो इसे बैंकॉक के अन्य सभी मंदिरों से ऊंचा बनाती है। इसकी खासियत इसकी खूबसूरत इमारत और रात में जगमगाती रोशनी की व्यवस्था है। यहां आकर आप इसकी सुंदरता को निहार सकते हैं। इस मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी भी बेहद आकर्षक हैं।

#3 चाओ फ्राया नदी पर बोट राइडिंग करें चाओ फ्राया नदी थाईलैंड की सबसे बड़ी नदी है, जो कई शहरों से होकर गुजरती है। बैंकॉक में इस नदी पर बोट राइडिंग करना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं और विभिन्न बाजारों, मंदिरों आदि को देख सकते हैं। इसके अलावा आप नदी किनारे बसे गांवों की संस्कृति और जीवनशैली को भी समझ सकते हैं। यह यात्रा आपको थाईलैंड की प्राकृतिक सुंदरता से भी रूबरू कराएगी।

#4 चाइनाटाउन में खरीदारी करें चाइनाटाउन बैंकॉक का एक प्रमुख बाजार है, जहां आपको हर प्रकार की चीजें मिलेंगी। यहां आप स्थानीय बाजारों से लेकर बड़े शोरूम तक सब कुछ देख सकते हैं। यहां आपको कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य सामान सस्ते दामों पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां के स्ट्रीट फूड भी बहुत मशहूर हैं, जिन्हें आप जरूर आजमाएं। चाइनाटाउन की गलियों में घूमते हुए आप थाई संस्कृति और जीवनशैली को करीब से जान सकते हैं।